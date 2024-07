Bewegungen im Aktienkurs und Ausblick

Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnete im XETRA-Handel eine geringe Kursveränderung und notierte zuletzt bei 462,70 EUR. Der Aktienkurs schwankte im Laufe des Tages zwischen einem Tief von 460,80 EUR und einem Hoch von 467,80 EUR. Mit einem Handelsvolumen von 134.480 Aktien konnte die Aktie im Morgengeschäft um 0,7 Prozent auf 465,80 EUR steigen. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 01.07.2024 mit 473,60 EUR erreicht, wobei der aktuelle Kurs nur 1,67 Prozent darunter liegt. Das 52-Wochen-Tief von 328,40 EUR wurde am 20.07.2023 markiert, was einen Kursverlust von 28,76 Prozent zum Tiefpunkt bedeuten würde.

Leistungsdaten und Zukunftsaussichten

Am 27.02.2024 legte die Münchener Rück ihre Quartalszahlen vor. Dabei wurde ein EPS von 7,51 EUR im Vergleich zu 3,79 EUR im Vorjahresquartal erzielt. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 6,17 Prozent auf 18,25 Mrd. EUR. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 16,12 EUR gegenüber 15,00 EUR im Vorjahr. Auch in Hinblick auf das Ergebnis je Aktie (EPS) gibt es positive Aussichten: Analysten erwarten für das Jahr 2024 einen Gewinn von 46,02 EUR je Aktie. Die Vorstellung der Zahlen für das zweite Quartal 2024 wird am 08.08.2024 erwartet.

Diese soliden Finanzkennzahlen und positiven Analystenprognosen lassen auf eine stabile Kursentwicklung der Münchener Rück-Aktie schließen und könnten weiteres Anlegerinteresse wecken.

