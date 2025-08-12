US-Inflationsdaten, die weitgehend wie erwartet ausgefallen sind, haben dem deutschen Markt keine neuen Impulse liefern können. Der DAX ging am Ende mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 24.024,78 Zählern aus dem Handel. Der MDAX verlor 0,9 Prozent auf 31.001,37 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDAX gab 0,3 Prozent nach auf 17.149,49 Zähler.Die Aktien von Hannover Rück verloren nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 3,5 Prozent. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer bestätigte zwar seine Prognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär