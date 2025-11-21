Gestern teilte Sebastian Lehmann, VP für Investor Relations der NORMA Group, neue Erkenntnisse bei einem mwb-Roundtable über die strategische Ausrichtung des Unternehmens, wobei der geplante Verkauf der Wassermanagement-Sparte im Fokus stand. Der Verkauf, der auf einen Wert von 1 Mrd. USD geschätzt wird, konkretisiert den versteckten Wert, wobei die erwarteten Nettomittelzuflüsse von 620 bis 640 Mio. EUR ungefähr 20 EUR pro Aktie entsprechen. Nach der Abspaltung wird NORMA zu einem fokussierten Pure-Play, der sich auf Mobilität & Neue Energien sowie industrielle Anwendungen konzentriert. Das Unternehmen plant, die Erlöse zur Reduzierung der Verschuldung, zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre und zur Verfolgung gezielter Übernahmen zu nutzen, was erhebliche finanzielle Spielräume schafft. Operativ setzt NORMA strenge Vorgaben bei der Auftragsauswahl um, optimiert seine globale Präsenz und konzentriert sich auf margenstarke Lösungen, was eine nachhaltige langfristige Rentabilität unterstützt. Das Roundtable unterstreicht unser Anlageurteil, und wir reaffirmieren unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 20,00 EUR. Die Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-11-20-14-00/NOEJ-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se





© 2025 mwb research