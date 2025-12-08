TUI blickt auch 2026 auf einen robusten Reisemarkt - und Kunden müssen erneut mit leicht steigenden Preisen rechnen. Deutschlandchef Benjamin Jacobi erwartet Aufschläge von ein bis drei Prozent, betont jedoch, dass der Urlaub 2026 nicht wesentlich teurer werde als 2025. Rückenwind kommt von der geplanten Senkung der Ticketsteuer ab Juli 2026, die den Airlines rund 350 Millionen Euro Ersparnis bringt. TUI will diesen Vorteil vollständig an die Urlauber weiterreichen.Die Nachfrage bleibt hoch: Besonders ...

