Der Touristikkonzern ist auf Wachstumskurs. Der Aktienkurs spiegelt dies noch nicht wider. Gut möglich, dass nächste Woche viele Investoren an Bord kommen. Dann gibt es den Ausblick auf 2026. Urlaub buchen über ChatGPT? "In maximal zwölf Monaten wird es vollintegrierte KI-Agenten geben", erklärte TUI-Chef Sebastian Ebel kürzlich in einem Interview mit der "FAZ". Mitarbeiter sowie Kunden werden derweil zu Influencern. "Die KI wird den Vertrieb deutlich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.