Hamster Kombat Airdrop geht viral: Notcoin explodiert & Play-2-Earn feiert Comeback

Hamster Kombat ist das neueste Tap-to-Earn-Spiel auf der TON-Plattform, das nach dem Erfolg von Notcoin viral geht. Notcoin hat damit zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von über 1,6 Milliarden Dollar erreicht. Hamster Kombat hat demgegenüber bereits mehr als 240 Millionen Benutzer, 51 Millionen Abonnenten auf Telegram, 11,7 Millionen Follower auf X und 32,9 Millionen Abonnenten auf YouTube.

Das Tap-to-Earn-Modell gewinnt an Beliebtheit, Notcoin bleibt ein wichtiger Trendsetter im P2E-Gaming. Trotz schwieriger Marktbedingungen stieg Notcoin zuletzt um mehr als 30 Prozent auf 0,0158 US-Dollar. Der Hamster Kombat-Token ($HMSTR) möchte jetzt sogar Notcoin übertreffen.

Hamster News | July 10



• Former FTX execs Nishad Singh, Gary Wang to be sentenced later this year

• Circle introduces EURC, its first euro-supported stablecoin on base

• PayPal's stablecoin surpasses $300 million market cap following Solana expansion

• Mining… pic.twitter.com/mvnFPykfRn - Hamster Kombat (@hamster_kombat) July 10, 2024

Andere Alternativen im P2E-Bereich wie PlayDoge, Shiba Shootout, SpongeV2 und eTukTuk gewinnen ebenfalls an Popularität. Hamster Kombat zeigt jedoch deutlich stärkere Benutzer- und Community-Kennzahlen als Notcoin, was eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar möglich macht. Der Start des $HMSTR-Tokens ist für Juli geplant. Aktuell beschränkt sich die Airdrop-Aufgabe auf die Verbindung mit einer TON-Wallet, Details sind im Airdrop-Bereich des Bots verfügbar. Nicht wirklich kompliziert wirkt es, um den Airdrop zu bekommen.

Zentralisierte Börsen wie Kucoin und Bitget haben bereits $HMSTR-Futures-Märkte gestartet. Damit dürfte der Start immer näher rücken.

Hamster Kombat geht viral: Das steckt dahinter

Hamster Kombat setzt sich darüber hinaus das Ziel, spannender als Notcoin zu sein, indem es über ein einfaches Klickerspiel hinausgeht. Spieler agieren als CEOs ihrer eigenen Krypto-Exchange und navigieren durch eine komplexe, aufgabenreiche Umgebung. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Aufgaben innerhalb eines narrativen Rahmens, der Struktur und Ziele bietet. Ein Klick entspricht einem Token, mit dem "Multitap Boost" kann noch schneller verdient werden.

Hamster Kombat: Lebendige Community für Play-2-Earn

Im PR-Bereich können Benutzer dem Hamster Kombat-Telegram-Kanal beitreten, um 5.000 Punkte zu verdienen. Das Anschauen eines Videos auf dem YouTube-Kanal des Spiels, der 25,3 Millionen Abonnenten hat, bringt 100.000 Punkte. Hier gibt es also diverse Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Tägliche Hamster-News halten die Benutzer über Krypto-Events auf dem Laufenden. Unter "Specials" können Merchandise, Premarket-Launches und eine Web3-Akademie hinzugefügt werden, die den Gewinn pro Stunde steigern.

Das Ansammeln von Token im Spiel ermöglicht das Aufsteigen in der Bestenliste, wobei das neue Top-Level "The Creator" 18.000.000.000 Münzen erfordert. Nach dem Anschauen von Videos müssen Benutzer eine Prüfung bestehen, um den Preis von 100.000 Punkten zu erhalten. Hamster Kombat hebt nach eigener Aussage die Gamifizierung des Community-Engagements auf ein neues Niveau, indem es Aktivitäten in sozialen Netzwerken, wie dem Folgen von X-Konten und dem Einladen von Freunden, integriert.

Jetzt kommt der HMSTR-Airdrop

Beim Ausbau der Exchange durch Hinzufügen von Handelspaaren, KYC und weiteren Funktionen schalten Spieler ein höheres Verdienstpotenzial frei, das für zusätzliche Funktionen reinvestiert werden kann. Da es auf Telegram basiert, ist der Einstieg einfach und das Verdienen beginnt schnell. Der Aufbau einer Börse ist ein genialer Ansatz, da viele Krypto-Enthusiasten mit Börsen vertraut sind. Dies erhöht die Attraktivität des Spiels, das mehr als nur Klicken erfordert. Mit dem Ansammeln von Münzen steigt die Börse in der Rangliste und die Spieler können mehr verdienen. Am Ende der Saison werden In-Game-Münzen gegen Tokens getauscht, die im Telegram-Kanal angekündigt werden. Denn der Airdrop von HMSTR rückt immer näher.

Beste Telegram-Games 2024: Wo gibt es Potenzial?

Doch Hamster Kombat oder Notcoin sind nur ein paar Beispiele im neuen Marktsegment. Denn Gaming weckt wieder Fantasie - gerade auf Telegram. Weitere Top-Spiele auf Telegram sind Yescoin, Catizen und TapSwap. Diese Projekte konkurrieren um die besten Tap-to-Earn-Spiele. Die Vielfalt der neuen Casual-Gaming-Genres zeigt jedoch, dass nicht alle Gamer Klickspiele bevorzugen. Spieler erwarten innovative Ansätze im Krypto-Gaming-Bereich. Langfristig können die meisten Tap-Games eben nicht überzeugen.

The Open Network (TON) positioniert sich als eine der führenden Blockchains, unterstützt durch die beliebte Messaging-App Telegram. Telegram hat sich durch seinen Fokus auf Datenschutz, Sicherheit und umfangreiche Funktionen als geeignet für die Krypto-Community erwiesen. Im Gegensatz zu anderen Messaging-Plattformen ermöglicht Telegram den Zugriff auf leistungsstarke Bots zur Automatisierung von Gruppeninteraktionen und zur Unterstützung von Anwendungen wie Casinos und Spielen. Diese Bots haben sich zu vollwertigen Anwendungen entwickelt, die Spiele, Dienstprogramme, Produktivitäts-Tools und Web3-Apps umfassen, wie Notcoin und Hamster Kombat zeigen.

TON-Telegram bringt Krypto-Adoption - Notcoin und Hamster Kombat als First Mover

Telegram ist die meistbesuchte App in der Krypto-Welt und wird laut Mitbegründer Pavel Durov bis Ende des Jahres eine Milliarde Nutzer erreichen. Täglich treten 4-5 Millionen neue Benutzer bei, was es zum am schnellsten wachsenden digitalen Dienst der Welt macht - hier entsteht eine attraktive Umgebung für Krypto-Fans.

Durov sieht TON aufgrund seiner Reichweite und Benutzerfreundlichkeit bald als die meistgenutzte Blockchain. Toncoin ($TON) wird nicht nur zur Buchung von Anzeigen auf Telegram verwendet, sondern ist auch das native Asset eines wachsenden App-Ökosystems. Beispiele hierfür sind Notcoin und Hamster Kombat, Teil der neuen Generation von Mini-Apps, die auf Telegram erstellt werden können. Diese Apps könnten Telegram in eine umfassende App verwandeln.

Das Telegram Apps Center bietet eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Budgetierungstools, Online-Schach, Konnektivitätstools, Dating und Lern-Apps für Krypto-Analysten-Wissen. Diese Vielfalt zeigt die Ambitionen des Telegram-Ökosystems.

Play-2-Earn-Alternativen: Diese Kryptos haben 2024 Potenzial

Alternative P2E-Spieltoken bieten ebenfalls spannende Investitionsmöglichkeiten. PlayDoge revolutioniert 8-Bit-Gaming im Tamagotchi-Stil mit Meme-Coins. Der $PLAY-Token kostet derzeit 0,00517 US-Dollar im Vorverkauf, mit einem geplanten Preisanstieg in weniger als 24 Stunden.

Mehr über PlayDoge erfahren

Shiba Shootout, ein Wildwest-Spiel, ist bei Google Play und im Apple App Store verfügbar. Der $SHIBASHOOT-Token wird im Vorverkauf für 0,0195 US-Dollar angeboten.

SpongeV2, die verbesserte Version von Sponge, läuft auf Ethereum und Polygon Layer 2 und bietet das kommende P2E-Spiel Sponge Runner. Token-Inhaber können 49 Prozent APY verdienen, während sie auf den Spielstart warten.

TukTuk Crazy Taxi von eTukTuk ($TUK) ermöglicht es ferner Spielern, durch Passagierfahrten Tokens zu verdienen. Der $TUK-Token, der das Spiel antreibt, ist in vier Tagen zu 0,0345 US-Dollar ausverkauft. Das Spiel ist ebenfalls bei Google Play und im Apple App Store verfügbar.

Hier gibt es also für Krypto-Fans eine vielfältige Auswahl. Wer in Play-2-Earn investieren möchte, hat die Qual der Wahl.

Neues Krypto-Game mit Tamagotchi-Comeback - hier mehr erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.