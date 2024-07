(shareribs.com) Frankfurt / New York 11.07.2024 - Biotech-Aktien bewegten sich am Donnerstag überwiegend im Plus. Deutliche Kursgewinne gab es bei Biontech. Auch an der Wall Street konnte der Sektor zulegen. Der DAX stieg um 0,7 Prozent auf 18.534 Punkte, gestützt von Sartorius, Vonovia und RWE. Unter Abgabedruck standen Beiersdorf, Airbus und Commerzbank. Der MDAX stieg um 0,5 Prozent auf 25.748 ...

