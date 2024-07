Mit Stresstests kennen sich EZB-Mitarbeiter in der Bankenaufsicht aus, da sie regelmäßig die Stabilität von Banken unter extremen Bedingungen prüfen müssen. Doch was passiert, wenn der Stresspegel der eigenen Belegschaft alarmierende Höhen erreicht? Lt. einer aktuellen Umfrage unter EZB-Mitarbeitern sind 38,9% vom Burnout bedroht. Der Anteil liegt deutlich über dem Niveau einer früheren Befragung (2021: 33,2%). In einzelnen Bereichen, wie Teilen der Bankenaufsicht, sind die Werte noch deutlich höher. Der Anteil der Mitarbeiter mit Selbstmordgedanken lag bei 9,1%. Laut der Umfrage zählen die Arbeitsbelastung, mangelnde Fairness, Unklarheit über die eigene Rolle, schlechtes Management und eine fehlende Work-Life-Balance zu den wichtigsten Stressfaktoren. Der Vizechef der EZB-Gewerkschaft IPSO, Carlos Bowles, fordert gegenüber PLATOW Konsequenzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...