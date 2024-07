Welches Potenzial hat das bidirektionale Laden? Wie steht es um die Elektromobilität in Deutschland und der Welt? Und warum wollen Teile der Politik unbedingt am Verbrenner festhalten? Das und noch viel mehr haben wir Ex-Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess gefragt. Ein spannendes Gespräch! ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++Getroffen haben wir Herbert Diess auf der Power2Drive in München. Der weltweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...