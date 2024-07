Mit jedem Satz nähert sich diese KI euer Stimme an. Unser Fundstück ist der buchstäblich beängstigende Chatbot TerifAI. Veröffentlicht wurde er aber aus einem bestimmten Grund. Ein mit Künstlicher Intelligenz operierender Chatbot, der eure Stimme annimmt, während ihr mit ihm redet - das klingt beängstigend, oder? Und genau diesen Effekt will der Bot namens TerifAI erreichen. Sein Name wird wie "terrify" ausgesprochen - das englische Wort für "erschrecken" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...