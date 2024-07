Dogwifhat Kurs fällt auf 1,60 $: Jetzt noch in WIF investieren?

In den letzten 24 Stunden notieren Kryptowährungen etwas fester. In der Top 10 des Kryptomarkts tendiert die Mehrheit der Kryptos deutlich im Plus, mit Ausnahme von Solana und Toncoin. Die Marktbreite steigt jedoch nur geringfügig, denn einige Altcoins kommen erneut unter die Räder und setzen ihre Korrekturphase fort. Dazu gehört auch der Meme-Coin Dogwifhat, der ebenfalls aus der Top 50 des Kryptomarkts herausfällt.

WIF fällt um 5 Prozent in den letzten 24 Stunden. Für die vergangenen sieben Tage stehen hier Kursverluste in Höhe von 15 Prozent für WIF zu Buche. Noch massiver sieht die Korrektur in den letzten 30 Tagen aus - denn hier büßte Dogwifhat mehr als ein Drittel seines Werts ein. Die Korrektur geht weiter, der Kurs tendiert in Richtung 1,60 US-Dollar. Ist hier möglicherweise die Zeit für einen Einstieg gekommen?

Der untergeordnete Abwärtstrend ist intakt. Doch aktuell gibt es bei Dogwifhat eben eine spannende Konstellation. Denn der Kurs verharrt am wichtigen Support. Schon vor einigen Wochen war klar, dass sich der kurzfristige Abwärtstrend fortsetzen kann und hier die 1,60 US-Dollar ansteuert. Ist eine Trendwende nun möglich? Zumindest zeigt das Chartbild ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Auch der folgende Trader sieht einen potenziellen Ausbruch bei Dogwifhat. Hier könnten Anleger noch abwarten, um dann den Ausbruch aus der Dreiecksformation zu handeln.

Dogwifhat Alternative: Ist PlayDoge der bessere Meme-Coin?

Meme-Coins zeigen 2024 zweifelsohne Stärke. Besonders spannend wird es, wenn Meme-Coins einen zusätzlichen Nutzen erhalten, wie etwa im Gaming-Bereich. Diese Kombination bietet gleichermaßen virales Potenzial und praktische Anwendungen. Gaming bietet eine ideale Plattform, um Meme-Coins mit echten Mehrwerten zu integrieren und somit die Akzeptanz und Nutzbarkeit weiter zu erhöhen.

Der Gaming-Coin PlayDoge hat im Presale bereits über 5,5 Millionen US-Dollar eingesammelt und kombiniert die nostalgische Anziehungskraft von Tamagotchis mit modernen Play-to-Earn-Mechaniken. Spieler können virtuelle Doge-Tamagotchis pflegen und durch 2D-Retro-Spiele $PLAY-Token verdienen. Diese Kombination aus Nostalgie und Innovation spricht eine breite Zielgruppe an, die sich an die 1990er-Jahre erinnert, als Tamagotchis als digitale Haustiere beliebt waren. Das gesamte Branding ist an den beliebten Memes der heutigen Zeit orientiert. Das Team scheint einen Ansatz gefunden zu haben, wie virales Potenzial realisiert werden kann.

Die Weiterentwicklung im Web3 durch PlayDoge bietet erweiterte Funktionen und die Möglichkeit, tatsächlich Kryptowährungen zu verdienen. Spieler können ihre Tamagotchis pflegen und gleichzeitig von Play-to-Earn-Mechanismen profitieren. Diese attraktive Kombination hat PlayDoge bereits eine große Anhängerschaft auf Krypto-Twitter eingebracht. PlayDoge soll die Tamagotchis wiederbeleben und zugleich besser machen.

Das neue P2E-Spiel bietet also ein mobiles Erlebnis, das die Kultfigur Doge in einem interaktiven Tamagotchi-Stil neu interpretiert.

Zusätzlich bietet PlayDoge attraktive Staking-Möglichkeiten auf der BNB Chain und Ethereum, mit jährlichen Renditen von etwa 130 Prozent APY auf Ethereum und rund 70 Prozent auf BNB. Die doppelte Anreizstruktur durch sofortige Buchgewinne und langfristige Erträge macht PlayDoge zu einer spannenden Option. Denn in rund 60 Stunden folgt die nächste Preiserhöhung. Wer PLAY noch für 0,00518 US-Dollar erwerben möchte, muss sich also beeilen.

