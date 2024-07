Grindr for Equality arbeitet mit mehreren neuen Organisationen zusammen, um Millionen von Grindr-Nutzern weltweit direkten Zugang zu wichtigen Sicherheits- und HIV-Testressourcen zu bieten

Grindr Inc. (NYSE:GRND), der führende LGBTQ+ Social Connector, gab heute bekannt, dass er mit mehreren Organisationen zusammengearbeitet hat, um seinen Nutzern in 30 Ländern auf der ganzen Welt per App Zugang zu Ressourcen für sexuelle Gesundheit und Sicherheit zu bieten. Dieses weitreichende Programm wird von Grindr for Equality, der Social Impact Initiative des Unternehmens, geleitet. Grindr-Nutzer in 30 Ländern, darunter Brasilien, Kenia, Spanien und Namibia, können nun über eine Seitenleiste auf dem Startbildschirm der Grindr-App direkt auf diese wichtigen Ressourcen für sexuelle Gesundheit und Sicherheit zugreifen und erhalten so lokalisierte Echtzeit-Informationen zu den Themen, die für sie am wichtigsten sind.

Seit 2015 setzt sich Grindr for Equality für eine Welt ein, in der das Leben der Grindr-Nutzer und der globalen LGBTQ+-Community frei, gleichberechtigt und gerecht ist, und fördert Initiativen, die sich auf die Gemeinschaften auswirken, z. B. in den Bereichen Sicherheit und sexuelle Gesundheit. Der fehlende Zugang zu HIV-Tests ist eines der größten Hindernisse im Kampf gegen die globale HIV-Epidemie und stellt für einige Grindr-Nutzer eine besondere Belastung dar, z. B. für diejenigen, die in ländlichen Gebieten leben oder sich ihren Familien gegenüber nicht "outen". Darüber hinaus bedroht die Anti-LGBTQ+-Gesetzgebung jeden Tag die Sicherheit der Mitglieder der Queer-Community, indem sie deren grundlegende Identitäten kriminalisiert. Mit seinen neuen Partnerschaften und seiner laufenden Arbeit möchte Grindr for Equality seinen Nutzern einen Echtzeit-Zugang zu wichtigen Informationen ermöglichen, die bei der Bekämpfung dieser Widrigkeiten helfen.

Die neuen Ressourcen für Sicherheit und sexuelle Gesundheit, die auf der Grindr-Plattform zur Verfügung stehen, werden von der Partnerschaft von Grindr for Equality mit dem European Test Finder angeführt, einem kostenlosen Online-Tool, das den Nutzern hilft, nahegelegene Standorte für Tests und Behandlungen von HIV, Tuberkulose, Hepatitis B und C und anderen STIs in der gesamten europäischen WHO-Region zu finden. Grindr- Nutzer in 24 Ländern, die von European Test Finder unterstützt werden, darunter Österreich, Belgien, Zypern, Frankreich, Serbien, die Slowakei und die Ukraine, können jetzt schnell und direkt über Grindr auf wichtige öffentliche Gesundheitsdienste zugreifen. Grindr for Equality arbeitet auch mit Ceska spolecnost aids pomoc, IntraHealth Namibia, IVOR Foundation und The Love Tank, um Grindr-Nutzern in Tschechien, Namibia, Bulgarien und dem Vereinigten Königreich zusätzliche Ressourcen für sexuelle und psychische Gesundheit zur Verfügung zu stellen.

In Brasilien arbeitet Grindr for Equality mit Ministério da Saúde, Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis zusammen, um einen In-App-Zugang zu Onde encontrar a PrEP, einem PrEP-Service-Locator, zu ermöglichen. Grindr for Equality arbeitet außerdem mit GALCK+ zusammen, um Grindr-Nutzern in Kenia einen In-App-Zugang zu Know Your Rights zu ermöglichen, einer Sicherheitsseite, die die kenianische LGBQ-Community über ihre Rechte aufklärt.

"Grindr ist stolz darauf, mit Gruppen wie CHIP und der EuroTEST-Initiative zusammenzuarbeiten, die den European Test Finder bereitstellen, um den Zugang zu wichtigen Ressourcen für sexuelle Gesundheit und Sicherheit für Nutzer auf der ganzen Welt zu verbessern", sagte Steph Niaupari von Grindr for Equality. "Wir haben gesehen, wie In-App-Ressourcen dazu beitragen können, sinnvolle Ergebnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit für die LGBTQ+-Community zu erzielen, und wir freuen uns darauf, die Wirkung von Grindr zu erweitern, indem wir mehr Nutzern auf der ganzen Welt eine breitere Palette an Ressourcen für sexuelle Gesundheit und Sicherheit zur Verfügung stellen."

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Grindr, um den Zugang zu wichtigen Tests und Behandlungen für lebensverändernde Krankheiten wie HIV, Tuberkulose und Hepatitis zu erweitern", sagte Cæcilie Bom Kahama, Projektkoordinatorin für den European Test Finder im Sekretariat der EuroTEST-Initiative bei CHIP in Dänemark. "Indem wir mehr Menschen helfen, schnell und einfach Zugang zu diesen öffentlichen Gesundheitsdiensten zu erhalten, unternimmt Grindr konkrete Schritte zur Förderung von Frühdiagnose und -behandlung. Wir sind dankbar für die Führungsrolle des Unternehmens in dieser Angelegenheit und hoffen, dass dies mehr Menschen dazu ermutigen wird, sich regelmäßig testen zu lassen und letztendlich dazu beizutragen, die Gesamtübertragung zu reduzieren."

Die heutige Ankündigung baut auf dem Erfolg der bestehenden Partnerschaften von Grindr for Equality auf, die kostenlose HIV-Testkits direkt an Grindr-Nutzer in einer wachsenden Zahl von Ländern verteilen, darunter Georgien, Irland, Neuseeland und die Vereinigten Staaten sowie die Stadt London. In Zusammenarbeit mit Organisationen wie Building Healthy Online Communities haben diese Programme bis heute mehr als 440.000 Testkits verteilt. Grindr for Equality plant, ähnliche Initiativen zu starten und mehr Grindr-Nutzern und Mitgliedern der LGBTQ+-Community auf der ganzen Welt zusätzliche Ressourcen für Sicherheit, sexuelle Gesundheit und Interessenvertretung zur Verfügung zu stellen.

Mit mehr als 13,7 Millionen monatlich aktiven Nutzern hat sich Grindr zur Global Gayborhood in Your Pocket entwickelt, mit der Mission, eine Welt zu schaffen, in der das Leben unserer globalen Gemeinschaft frei, gleichberechtigt und gerecht ist. Grindr ist in 190 Ländern und Territorien verfügbar und ist für seine Nutzer oft die erste Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich auszudrücken und die Welt um sich herum zu entdecken. Seit 2015 setzt sich Grindr for Equality in Zusammenarbeit mit Organisationen in allen Regionen der Welt für die Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit von Millionen von LGBTQ+ Menschen ein. Grindr hat Büros in West Hollywood, der Bay Area, Chicago und New York. Die Grindr-App ist im App Store und bei Google Play erhältlich.

