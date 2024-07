Andersen Global hat seine Bewertungskapazitäten in Afrika erweitert und seine regionale Abdeckung durch die Aufnahme von zwei neuen kooperierenden Unternehmen Nelson Thorpe Alonge in Nigeria und Valeo Capital in Südafrika verstärkt. Mit diesen Neuzugängen bietet Andersen zum ersten Mal Bewertungsdienstleistungen in Afrika an und ergänzt damit das globale Bewertungsangebot des Unternehmens in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien.

Nelson Thorpe Alonge bietet eine breite Palette von Dienstleistungen zur Bewertung von Vermögenswerten an, die Grundstücke und Gebäude, Anlagen und Ausrüstungen, Schifffahrt, Öl und Gas, Luft- und Raumfahrt, Immobilieninvestitionen, Immobilienvermittlung, -verkauf und -erwerb, Immobilien- und Gebäudemanagement sowie Immobilienentwicklungsberatung umfassen. Unter der Leitung von Seniorpartner Victor Alonge betreut die Firma Unternehmen, internationale Agenturen, diplomatische Einrichtungen, Regierungen, Behörden und vermögende Privatpersonen.

"Der Erfolg und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie", so Victor. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und zeigt unser größtes Engagement für unsere Kunden, während wir unsere Reichweite erweitern, um nahtlose, umfassende Bewertungslösungen weltweit anzubieten."

Valeo Capital wurde von den geschäftsführenden Gesellschaftern Riaan van Heerden und David Tosi mitbegründet und ist eine Boutique-Beratungsfirma, die eng mit Kunden zusammenarbeitet, die von Unternehmen auf der grünen Wiese bis hin zu börsennotierten Unternehmen reichen. Das Unternehmen bietet umfassende Finanz- und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, einschließlich Fusionen und Übernahmen, BEE-Eigentumsstrukturierung, Unternehmensbewertung, Due-Diligence-Prüfungen und Kapitalbeschaffung.

"Wir sind stolz auf den Einfallsreichtum, die Zuverlässigkeit und den professionellen Einblick, den wir unseren Kunden bieten, und wir wollen unser Angebot für unsere Kunden lokal und global weiter ausbauen", sagte Riaan. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global stärkt das Engagement unseres Teams für erstklassigen Service und erhält unseren Wettbewerbsvorteil in der Region."

Mark L. Vorsatz, Globaler Vorsitzender und CEO von Andersen, sagte: "Nelson Thorpe Alonge und Valeo Capital haben ihr Engagement für Stewardship und Kundenservice immer wieder unter Beweis gestellt, was sie als Marktführer auszeichnet. Sowohl Nigeria als auch Südafrika sind nach wie vor wichtige Märkte, und die Expertise der beiden Unternehmen ist der Schlüssel zu unserer globalen Expansionsstrategie, um die sich entwickelnden Bewertungsanforderungen der Kunden sowohl in der Region als auch im Ausland zu erfüllen."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, verfügt heute über mehr als 17.000 Fachleute weltweit und ist durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen an über 475 Standorten vertreten.

