© Foto: Dall-E



Die Hinweise auf eine Korrektur am US-Aktienmarkt verdichten sich. Anlass zur Sorge geben besonders diese Indikatoren. Anleger sollten Gewinnmitnahmen erwägen.Nach einem schwierigen Jahr 2022, es war das erste seit dem Corona-Crash durch einen Bärenmarkt geprägte Börsenjahr, fassten Anleger in 2023 neuen Mut. Vor allem der kommerzielle Durchbruch von ChatGPT und der im Hintergrund agierenden Künstlichen Intelligenz befeuerten die Kauflust von Anlegern und Investoren. Zusätzlich bestärkt, ihre Aktienmarktpositionen zu vergrößern, sahen sich Anleger durch die Aussicht auf Zinssenkungen. Die lassen zwar immer noch auf sich warten, sind mit den am Donnerstagnachmittag präsentierten Daten zur …