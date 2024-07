Biotech-Investoren erhalten jetzt auf Abruf Einblicke in die Daten klinischer Studien, um Investitionsentscheidungen zu verbessern

BioPharmCatalyst (BPC), ein Unternehmensbereich von Scientist.com, gab heute bekannt, dass Mitglieder mit einem "Elite" und "Elite Plus" Abonnement nun vollständigen Zugriff auf Trial Insights erhalten, um öffentlich zugängliche Daten von clinicaltrials.gov und anderen Datenquellen zu bereichern und sorgfältig auszuwählen. Trial Insights erstellt filterbare, anpassbare Dashboard-Informationen zum Status klinischer Studien, zu Sponsoren und neuen Medikamenten, um Anleger in die Lage zu versetzen, intelligentere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

"Die Fähigkeit, Medikamente basierend auf Katalysatorereignissen während ihres gesamten Entwicklungszyklus zu verfolgen, beeinflusst nicht nur die Entscheidungsfindung von Biotech-Investoren, sondern hilft Wissenschaftlern auch dabei, mit klinischen Studien in ihren Forschungsgebieten auf dem Laufenden zu bleiben", erläuterte John Gagliano, Senior Director, BioPharmCatalyst. "Die Ergänzung von Trial Insights bietet Abonnenten Echtzeiteinblicke in klinische Studienergebnisse, die bisher schwierig und zeitaufwändig waren, um sie aus öffentlich zugänglichen Quellen sammeln zu können."

BPC rüstet Investoren in der Biotech- und Pharmaindustrie mit einer umfassenden Suite von Tools für fundierte Investitionsentscheidungen aus. Diese umfassen einen FDA-Kalender, einen PDUFA-Kalender, einen Einkommenskalender, die neuesten IPO-Informationen und eine Unternehmensbargelddatenbank. Mithilfe von Trial Insights, Elite und Elite Plus können Abonnenten laufende klinische Studien, die weltweit in Echtzeit durchgeführt werden, über ihr bestehendes Konto genau überwachen.

Um auf die Anlagetools von BioPharmCatalyst zuzugreifen und mit einer kostenlosen Testversion beginnen zu können, besuchen Sie bitte www.biopharmcatalyst.com. Weitere Informationen über Trial Insights finden Sie unter www.biopharmcatalyst.com/trial-insights.

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende KI-gestützte Marktplatz für wissenschaftliche Forschung. Der Marktplatz vereinfacht die Arzneimittelforschung, spart Zeit und Geld und bietet Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten großen Pharmaunternehmen der Welt, über 100 Biotechnologieunternehmen und das US NIH.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240711503558/de/

Contacts:

Sean Preci

Tel.: +1 877-644-3044

marketing@scientist.com