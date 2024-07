NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 US-Dollar belassen. Analyst Akash Tewari bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Pharmakonzerns, wonach die Entwicklung der einmal täglich einzunehmenden Abnehmpille Danuglipron vorangetrieben werde. Das Management habe nun in einem Gespräch mit ihm darauf hingewiesen, dass weitere Daten erforderlich seien, bevor Danuglipron zu einem Kandidaten für eine klinische Phase-3-Studie werden könne./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 12:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 12:20 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US7170811035