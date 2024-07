Eurofins Clinical Enterprise, LLC und SeqMatic treten als erste Dienstleister dem Programm bei, um den Zugang zum wachsenden Einzelzellportfolio von Parse zu erweitern

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von kostengünstigen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, meldete heute den Start seines Certified Service Provider-(CSP-)Programms. Forschern, die ihre Einzelzellprojekte auslagern wollen, erleichtert das CSP-Programm von Parse die Kooperation mit vertrauenswürdigen Dienstleistern, die kleinere Pilotprojekte bis hin zu Routineprojekten mit hohem Durchsatz übernehmen.

SeqMatic mit Sitz in Fremont, Kalifornien, und Eurofins Clinical Enterprise, LLC mit Sitz in Framingham, Massachusetts, USA, sind die ersten zertifizierten Dienstleister, die in Zusammenarbeit mit Parse ein wachsendes Portfolio von Einzelzellprodukten anbieten: Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, CRISPR Detect, Gene Capture und das kürzlich veröffentlichte Evercode BCR, das BCR-Sequenzen in voller Länge und Genexpression in einem beispiellosen Umfang erfasst.

"Die Fortschritte, die wir durch die Einzelzellsequenzierung erzielen, werden die Forschung grundlegend verändern", erklärt Alex Rosenberg, Mitbegründer und CEO von Parse. "Das CSP-Programm ist ein wichtiger Schritt, um einen breiteren Zugang zur skalierbaren Einzelzellsequenzierung zu ermöglichen. Wir sind stolz, SeqMatic und Eurofins Clinical Enterprise als erste Partner dieser Initiative gewonnen zu haben."

SeqMatic und Eurofins Clinical Enterprise bieten das gesamte Spektrum hochwertiger End-to-End-Multiomics-Workflow-Lösungen einschließlich DNA- und RNA-Sequenzierung an und können Proben von jedem US-amerikanischen oder internationalen Standort verarbeiten auch im Rahmen von standortübergreifenden Kooperationen und einzigartigen Anforderungen. Ihre professionellen Dienstleistungen garantieren eine fachgerechte Bearbeitung, Nachverfolgung und Koordinierung der Proben.

"SeqMatic widmet sich dem Ziel, seinen mehr als 700 Kunden in den USA und rund um die Welt ein Höchstmaß an Service und Spitzentechnologie anzubieten", erklärt Len Goren, CEO bei SeqMatic. "Wir freuen uns, ihnen die branchenführenden Einzelzellsequenzierungskits von Parse bereitstellen zu können."

Partnerunternehmen wie SeqMatic und Eurofins Clinical Enterprise, die die Parse-Kits als Dienstleistung anbieten, müssen die strengen Anforderungen von Parse erfüllen und ihren Kunden Ergebnisse von höchster Qualität liefern. Nähere Informationen über das CSP-Programm von Parse finden Sie unter https://www.parsebiosciences.com/service-providers/. Um mehr über das Parse-Angebot von SeqMatic zu erfahren, besuchen Sie https://www.seqmatic.com/services/parse-biosciences-single-cell-rna-sequencing-service/. Für weitere Einzelheiten zum Parse-Angebot von Eurofins Clinical Enterprise zu erfahren, besuchen Sie https://clinicalenterprise.com/.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein globales Life Sciences-Unternehmen mit der Mission, Fortschritte für die menschliche Gesundheit und die wissenschaftliche Forschung zu erbringen. Es versetzt Forscher in die Lage, Einzelzellsequenzierung mühelos in noch nie dagewesenem Umfang durchzuführen. Diese innovative Methode ermöglicht bahnbrechende Entdeckungen für die Behandlung von Krebs sowie Nieren- und Lebererkrankungen, die Gewebereparatur, die Stammzellentherapie, die Entwicklung des Gehirns und das Immunsystem.

Parse wurde auf der Grundlage einer bahnbrechenden Technologie gegründet, die an der University of Washington entwickelt wurde. Das Unternehmen hat über 100 Millionen Dollar aufgebracht und wird in fast 2.000 Labors auf der ganzen Welt eingesetzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Capture und ein Softwaretool für die Datenanalyse.

Parse Biosciences hat seinen Hauptsitz in Seattle, im lebhaften Bezirk South Lake Union von Washington. Vor Kurzem hat das Unternehmen ein Gebäude mit einer Fläche von 34 000 Quadratfuß und einem hochmodernen Labor bezogen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240711576981/de/

Contacts:

Jay Roberts, SRPR

jay@shevrushpr.com 917.696.2142