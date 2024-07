Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -OXG, ein führendes deutsches Telekommunikationsunternehmen, hat eine strategische Partnerschaft mit Zinier bekannt gegeben, um dessen hochmoderne Außendienstmanagement-Software zu implementieren. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, einen umfassenden Einblick in die gesamte Belegschaft und die Abläufe bei OXG zu erhalten, um in den kommenden Jahren die effiziente Versorgung von über 7 Millionen Kunden in ganz Deutschland sicherzustellen.Die OXG ist eine schnell wachsende Organisation. Durch die Integration der fortschrittlichen Software von Zinier wird OXG seine Außendiensttätigkeiten erheblich verbessern, die Arbeitsabläufe rationalisieren und die allgemeine Servicequalität steigern, während das Unternehmen schnell auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingeht.Das übergreifende Ziel von OXG ist es, Kunden einen zukunftssicheren und leistungsstarken FTTH-Anschluss bereitzustellen. Die Integration der Zinier Außendienstmanagement-Software wird die betriebliche Effizienz erheblich steigern.Die Software von Zinier ist so konzipiert, dass sie Einblicke in Echtzeit und Automatisierungsfunktionen bietet, um sicherzustellen, dass die Außendienstarbeiten mit maximaler Effizienz und Genauigkeit durchgeführt werden. Diese Zusammenarbeit wird OXG in die Lage versetzen, Ressourcen besser zuzuordnen, den Wartungsbedarf vorherzusagen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen."Wir freuen uns, mit OXG zusammenzuarbeiten und ihr Ziel zu unterstützen, mehr als 7 Millionen Kunden an ihr erstklassiges Glasfasernetz anzuschließen", sagte Prateek Chakravarty, Geschäftsführer von Zinier. "Unsere Plattform bietet die nötige Transparenz und Automatisierung, die für die effektive Verwaltung umfangreicher Operationen erforderlich sind. Angesichts des Engagements von OXG für Innovation und Kundenservice sind wir zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit den Kunden des Unternehmens erhebliche Vorteile bringen wird."Die Implementierung der Zinier-Software stellt für OXG einen bedeutenden Schritt nach vorne dar und stärkt die Position als führendes Unternehmen in der Telekommunikationsbranche. Es wird erwartet, dass dieser strategische Schritt neue Maßstäbe für Effizienz und Kundenservice in diesem Sektor setzen wird.Informationen zu OXG Die OXG Glasfaser GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, den größten Glasfaserverbund in Deutschland zu bilden und einen wesentlichen Beitrag zum bundesweiten Ausbau der Glasfaserinfrastruktur zu leisten. OXG plant, in den nächsten Jahren bis zu sieben Millionen Haushalte in Deutschland mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Diese Initiative umfasst Investitionen von bis zu sieben Milliarden Euro in standardisierte Breitbandlösungen und innovative FTTH-Ausbauprojekte. Mehr über OXG erfahren Sie unter www.oxg.de.Informationen zu Zinier Zinier ist ein weltweit führender Anbieter von Software für das Außendienstmanagement und bietet Lösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Produktivität der Mitarbeiter. Mit dem Schwerpunkt auf Automatisierung und Echtzeit-Einblicken versetzt Zinier Unternehmen in die Lage, ihren Außendienstbetrieb zu optimieren und eine hervorragende Servicequalität zu liefern. Erfahren Sie mehr über die Plattform von Zinier unter www.Zinier.com (https://www.zinier.com/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2340611/Zinier_Identity_Horizontal_Lockup_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/oxg-entscheidet-sich-fur-zinier-um-den-auWendienst-in-deutschland-zu-verbessern-302195277.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: OXG-Kommunikationsbüro,E-Mail: presse@oxg.deOriginal-Content von: Zinier, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175393/5821449