Die Märkte nahmen am Mittwoch wieder richtig an Fahrt auf, was in erster Linie auf gute Hoffnungen kurz vor neuen Inflationsdaten aus den USA zurückgeführt wird. Vor allem die Tech-Branche scheint davon profitieren zu können, während Anleger sich anderswo bestenfalls mit einem kleinen Aufbäumen begnügen müssen.Anzeige:Klar auf der Seite der Gewinner landete die Aktie von Nvidia (US67066G1040), die sich um 2,7 Prozent bis auf 134,91 US-Dollar in die Höhe schieben konnte. Damit trotzen die Bullen mancher mahnenden ...

