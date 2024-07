DJ MÄRKTE USA/Keine Euphorie nach guten Daten - Tech-Werte unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Trotz positiv ausgefallener Inflationsdaten hat die Wall Street am Donnerstag mit einer uneinheitlichen Tendenz geschlossen. Zwar markierten S&P-500 und Nasdaq-Composite erneut Allzeithochs, drehten dann aber deutlich ins Minus. Der Dow-Jones-Index behauptete dagegen ein kleines Plus. Möglicherweise seien gute Daten mit den jüngsten Aufschlägen bereits eingepreist gewesen, hieß es. Außerdem hatten S&P-500 und Nasdaq-Composite zuletzt täglich neue Rekordstände markiert, so das hier möglicherweise Gewinne mitgenommen wurden. Die Anleger hätten aber auch von Technologie-Werten in defensive Sektoren wie Immobilien und Versorger umgeschichtet, die bei sinkenden Zinsen besser abschneiden dürften, hieß es. Der Versorger-Index im S&P-500 stieg um 1,8 Prozent.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,1 Prozent auf 39.754 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gaben dagegen um 0,9 bzw 2,0 Prozent nach. Dabei gab es 2.416 (Mittwoch: 2.101) Kursgewinner, denen 429 (703) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 43 (71) Titel.

Die Preise in den USA sind entgegen der Erwartung im Juni um 0,1 Prozent gesunken und in der Kernrate nur um 0,1 Prozent gestiegen. Auch die Jahresraten sind weniger deutlich geklettert als prognostiziert. "Damit geht die Inflation weiter in die richtige Richtung", sagte ein Marktteilnehmer. Die Daten erhöhen nach Einschätzung von Michael Brown, Senior Research Strategist bei Pepperstone, die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank im September. Zwar werde ein Inflationsbericht allein nicht die Entscheidung beeinflussen, doch reihten sich die Daten in eine Reihe von Indikatoren ein, die auf eine Zinssenkung hindeuteten.

Allerdings gab es auch vorsichtigere Einschätzungen. Die Inflation kühle sich zwar ab, aber es könnte sechs bis acht Monate dauern, bis sie das 2-Prozentziel der Fed erreiche. Dies führe dazu, dass die Zinssätze langsamer fielen als von den Märkten erwartet, so Marktstratege Skyler Weinand von Regan Capital. Auch deutlich besser als erwartet ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten bremsten die Zinssenkungsfantasie.

Renditen und Dollar unter Druck

Am Rentenmarkt zogen die Notierungen mit den Preisdaten kräftig an und drückten die Renditen ins Minus. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 8,3 Basispunkte auf 4,20 Prozent. Damit lieferte der Anleihemarkt ein Spiegelbild der steigenden Zinssenkungsfantasien.

Passend dazu geriet der Dollar unter Druck, der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent, konnte sich jedoch von den Tagestiefs wieder etwas erholen. "Der veröffentlichte Rückgang der US-Inflationsrate im Juni (...) ist zusammen mit der Abschwächung am Arbeitsmarkt gut genug, um die Fed im September zu einer Zinssenkung zu bewegen. Damit würde sie sich in den globalen Zinssenkungszyklus einreihen und als fünfte G10-Notenbank die Zinsen senken", so Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender von MainSky Asset Management.

Dollar-Schwäche, sinkende Marktzinsen und die wachsende Spekulation auf baldige Zinssenkungen spielten Gold in die Karten. Die Feinunze verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 2.414 Dollar und kletterte auf den höchsten Stand seit Ende Mai.

Die Ölpreise zogen an. Die Notierungen für Brent und WTI stiegen um bis zu 1,2 Prozent. Ein niedrigeres Zinsniveau dürfte die Konjunktur ankurbeln und die Ölnachfrage befeuern, hieß es. Jedoch hat die Internationale Energie-Agentur (IEA) ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage im nächsten Jahr gesenkt und die Schätzungen für das Angebot angehoben, was zu einem Überschuss auf dem Markt führen würde. Dies würde die Preise belasten.

Technologiewerte fallen deutlich

Kräftige Abgaben verzeichneten die zuletzt gut gelaufenen Technologie-Werte. Der entsprechende Sektor-Index im S&P-500 gab um 1,9 Prozent nach. Der Halbleiter-Subindex verlor 4,4 Prozent. Deutliche Verluste gab es bei Nvidia (-5,6%), Intel (-3,9%), Applied Materials (-5,4%) und Micron Technology (-4,5%).

Pepsico gewannen 0,2 Prozent. Der Getränkehersteller hat zwar einen Gewinn für das zweite Quartal gemeldet, der die Erwartungen übertraf. Der Umsatz blieb jedoch hinter den Prognosen zurück.

Delta Air Lines verloren 4,0 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft mit dem Ausblick auf das dritte Quartal enttäuscht hat. Auch die Zweitquartalszahlen verfehlten die Markterwartungen knapp.

Für die Tesla-Aktie ging es 8,5 Prozent nach unten. Der Konzern verschob die für den 8. August von CEO Elon Musk angesetzte Vorstellung des Robotaxis auf Oktober, um den an dem Projekt arbeitenden Teams mehr Zeit für den Bau weiterer Fahrzeugprototypen zu geben, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Tesla-Aktie hatte an den vergangenen zwölf Handelstagen ein Plus von fast 45 Prozent verzeichnet.

WD-40 zogen um 4,2 Prozent an, nachdem Gewinn und Umsatz des Schmiermittelunternehmens im dritten Quartal die Schätzungen der Analysten übertroffen haben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.753,75 +0,1% 32,39 +5,5% S&P-500 5.584,54 -0,9% -49,37 +17,1% Nasdaq-Comp. 18.283,41 -2,0% -364,04 +21,8% Nasdaq-100 20.211,36 -2,2% -464,02 +20,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,51 -11,8 4,63 9,1 5 Jahre 4,14 -10,6 4,24 13,6 7 Jahre 4,15 -9,3 4,24 18,0 10 Jahre 4,20 -8,3 4,29 32,3 30 Jahre 4,41 -7,5 4,49 44,2 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:19 Mi, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0865 +0,3% 1,0838 1,0822 -1,6% EUR/JPY 172,58 -1,4% 175,27 174,91 +10,9% EUR/CHF 0,9739 -0,0% 0,9748 0,9732 +5,0% EUR/GBP 0,8415 -0,2% 0,8426 0,8433 -3,0% USD/JPY 158,83 -1,7% 161,73 161,66 +12,7% GBP/USD 1,2912 +0,5% 1,2863 1,2833 +1,5% USD/CNH (Offshore) 7,2672 -0,3% 7,2859 7,2908 +2,0% Bitcoin BTC/USD 57.374,05 -0,2% 57.976,99 57.517,24 +31,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,08 82,10 +1,2% +0,98 +15,9% Brent/ICE 85,71 85,08 +0,7% +0,63 +12,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,11 30,66 +1,5% +0,45 -4,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.414,38 2.371,28 +1,8% +43,10 +17,1% Silber (Spot) 31,45 30,80 +2,1% +0,65 +32,3% Platin (Spot) 1.006,43 994,00 +1,3% +12,43 +1,5% Kupfer-Future 4,50 4,60 -2,2% -0,10 +14,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

