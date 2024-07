EU-weite Marktverfügbarkeit des patentierten Total Dry-Cure-Store-Systems

Cannatrol, der Hersteller des einzigen Systems zum Trocknen, Aushärten und Lagern von Cannabis, gab heute seine exklusive Partnerschaft mit Paralab Green bekannt. Die Zusammenarbeit mit Europas führendem Vertriebsunternehmen für Lösungen zur Cannabis-Verarbeitung wird den Vertrieb der patentierten Vaportrol®-Technologie in ganz Europa ermöglichen.

"Diese Partnerschaft repräsentiert das absolut Beste im Bereich der Cannabisverarbeitung", so Jane Sandelman, CEO und Mitbegründerin von Cannatrol. "Paralab Green unterhält etablierte Handelsbeziehungen innerhalb der europäischen Cannabisindustrie und bringt ein einzigartiges Verständnis für den schnell wachsenden Markt mit. Wir freuen uns darauf, den internationalen Marktzugang für die wissenschaftsbasierte Technologie von Cannatrol zu unterstützen, von der sowohl die Anbauer als auch die Verbraucher profitieren werden."

Paralab Green beliefert mehr als 70 der lizenzierten Produktionsstätten in der gesamten Europäischen Union und stellt verschiedene Instrumente für die Cannabisbranche bereit, die von der Produktion bis zur Qualitätskontrolle reichen.

"Der europäische Markt bleibt führend bei der Anwendung der Good Manufacturing Practices (GMP), und die Partnerschaft mit Cannatrol ist eine wichtige Ergänzung, die unser Portfolio bei Paralab Green aufwertet", erklärt Rui Soares, CEO bei Paralab Green. "Das Cannatrol-Team bringt wertvolles wissenschaftliches Know-how für die Optimierung und Vereinfachung des Trocknungs- und Aushärtungsprozesses mit. Diese Zusammenarbeit demonstriert unser Engagement für Spitzenleistungen, die Anhebung der Branchenstandards und die Bereitstellung überragender Vorteile für unsere Kunden."

Cannatrol-Systeme sorgen für eine gleichbleibende Wasseraktivität und einen konstanten Dampfdruck. Auf diese Weise tragen sie zu einer höheren Produktqualität und höheren Erträgen bei und verbessern die Einhaltung von GMP-Vorschriften und das Geschäftsergebnis. Die patentierte Nachernte-Technologie von Cannatrol verbessert nachweislich die Ausbeute und die Effizienz der Aushärtung und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Trocknungs- und Aushärtungsmethoden einen durchschnittlich 16 höheren Terpenerhalt. Dies belegen unabhängige Tests der Cannabis Research Coalition.

Außer in Europa ist Paralab Green auch in Israel, Nordafrika und Lateinamerika tätig und eröffnet Betreibern in diesen Regionen den Zugang zur Cannatrol-Technologie.

Über Cannatrol

Cannatrol unterstützt den kommerziellen Cannabisanbau durch Rationalisierung und strenge Kontrollen der kritischen Trocknungs- und Reifungsprozesse sowie der Lagerung nach der Ernte. Mithilfe der patentierten Vaportrol®-Technologie kontrolliert das System den Wasserverlust durch die Regulierung des Dampfdrucks und die Einhaltung des optimalen Wasseraktivitätsniveaus, das für den Erhalt der Terpene, die Maximierung der Potenz, die Steigerung der Ausbeute und die Premiumqualität entscheidend ist. Die Cannatrol-Überwachungslösung für die Umgebungsbedingungen gewährleistet konstante Ergebnisse in allen Klimazonen und Regionen unabhängig von saisonalen Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen. Erfahren Sie mehr unter cannatrols.com.

Über Paralab Green

Paralab Green ist eine Geschäftssparte von Paralab, die seit 32 Jahren in der Branche führend ist, mit Spezialisierung auf die Bereitstellung innovativer Ausrüstungslösungen für die Cannabisindustrie. Paralab Green verfügt über langjährige Erfahrung in der Pharma-, Biotechnologie-, Energie- und Chemiebranche und bringt umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Anbau, Extraktion und Produktion von Cannabis mit. Von unseren Niederlassungen in Portugal und Spanien aus sind wir der vertrauenswürdige Lösungsanbieter für die meisten lizenzierten Hersteller Europas. Paralab Green kombiniert technische Fähigkeiten mit einem überragenden Kundendienst, um Innovationen voranzutreiben und neue Maßstäbe im Cannabissektor zu setzen. Erfahren Sie mehr unter paralab-green.com.

