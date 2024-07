New York (ots/PRNewswire) -Während die Welt den Olympischen Spielen 2024 in Paris entgegenfiebert, liegt Spannung in der Luft. Um voll und ganz in dieses globale Spektakel eintauchen zu können, ist es an der Zeit, die Unterhaltungstechnik auf den neuesten Stand zu bringen, um all die erinnerungswürdigen Momente in brillanter Klarheit und leuchtenden Farben zu erleben. Yaber, ein Pionier auf dem Gebiet der Home-Entertainment-Projektor, wird ab dem 16. Juli seine Prime Day-Angebote mit beliebten Modellen wie dem V12, K2s und der neuesten T2-Serie veröffentlichen, um Kunden genau dabei zu helfen.Atemberaubende visuelle Qualität für ein unvergessliches SeherlebnisFür das ultimative Heimkinoerlebnis ist der Yaber Projector K2s ein echter Gamechanger. Mit seinen überragenden 800 ANSI Lumen und einer Auflösung von 1080p bei 60 Hz bringt er die Olympischen Spiele Paris 2024 in unvergleichlicher Detailtreue ins Wohnzimmer. Stellen Sie sich vor, Sie sehen einen spannenden Sprint so deutlich, dass man den Schweiß auf den Gesichtern der Sportler sehen kann. Unterstützt durch JBL- und Dolby-Sound und eine große Projektionsfläche wird jeder Moment noch berauschender.Für diejenigen, die Vielseitigkeit suchen, ist der Yaber V12 die perfekte Lösung. Mit einer Helligkeit von 700 ANSI Lumen, 1080p Auflösung, Dolby-Unterstützung, sofortigem Zugriff auf Netflix, YouTube, Prime Video und weitere Apps sowie einem abnehmbaren Standfuß liefert er lebendige Bilder sowohl unter freiem Himmel als auch für das Home Entertainment drinnen.Genießen Sie die Spiele unter den SternenVor zwei Wochen hat Yaber die tragbaren Projektoren T2 und T2 Plus auf den Markt gebracht, die für ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis sorgen und ideal für Filme und Sportübertragungen im Freien sind. Mit zwei JBL-Lautsprechern und Dolby- Audio-Unterstützung sorgt die T2-Serie für ein beeindruckendes, stadionähnliches Hörerlebnis, als wäre man live vor Ort dabei.Mit einem Projektionsbereich von 40" bis 120" und intelligenten Autokorrekturtechnologien zeigt der Projektor auch auf unebenen Oberflächen, wie z. B. der Seitenwand eines Camper Vans, scharfe Bilder. Sein mobiles Design mit eingebauten Akkus macht ihn für den Einsatz unterwegs praktischer als einen großen Fernseher. Genießen Sie 2,5 Stunden lang Sportübertragungen oder 18 Stunden lang Musik im Bluetooth-Modus ohne Ruckeln.Vorbereiten auf die Olympischen Spiele am Prime DayZu den speziellen Rabatten in den USA gehören 40 % Rabatt für den T2 (https://www.amazon.com/dp/B0D69M55YM?ref=myi_title_dp), 50 % Rabatt für den V12 (https://www.amazon.com/dp/B0CSDB2ZFS?ref=myi_title_dp) und 56% Rabatt für den K2s (https://www.amazon.com/gp/product/B0BW39Y3GC?th=1). Für Großbritannien werden 34 % Rabatt für den V12 (https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0CNC1W9WW) und den K2s angeboten. (https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B0BZXYVZ9K/) Amazon Prime-Mitglieder können diese Angebote nutzen und sich das Gerät ihrer Wahl rechtzeitig zu den Spielen bequem nach Hause liefern lassen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2459030/T2_______for_PD_PRN.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-projektoren-von-yaber-genieWen-sie-sportveranstaltungen-wie-nie-zuvor-302195307.htmlPressekontakt:Cloris Yang,cloris@yaber.comOriginal-Content von: YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164831/5821454