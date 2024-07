SHANGRAO (IT-Times) - Zum chinesischen Solarmodule- und Solarzellen-Produzenten JinkoSolar Holding haben sich Analysten der an der Wall Street zu Wort gemeldet und sind zurückhaltend. Die Aktie der JinkoSolar Holding Co. Ltd. (NYSE: JKS, ISIN: US47759T1007) wurde von Roth MKM In einem am 9. Juli 2024...

Den vollständigen Artikel lesen ...