Robotaxi-Debüt verschoben

Die Aufholjagd der Tesla-Aktie seit Anfang des Jahres hat einen Dämpfer erhalten. Nach Berichten, dass das lang erwartete Robotaxi-Debüt von August auf Oktober verschoben wurde, stürzte die Aktie am Donnerstag um 4,9 Prozent auf 250,46 US-Dollar ab. Dieses Ereignis setzte der Erholungsrally, die seit Juli anhält, ein abruptes Ende. Der Schritt, den Start des Robotaxis zu verschieben, soll den Teams mehr Zeit geben, zusätzliche Fahrzeugprototypen zu bauen. Diese Nachrichten haben zu erheblichem Pessimismus unter den Investoren geführt.

Marktentwicklung und zukünftige Ausblicke

Obwohl die Aktie an diesem Tag eine signifikante Korrektur erlebte, bleibt ein Plus von knapp 27 Prozent seit Monatsbeginn bestehen. Andererseits zeigt sich über das Gesamtjahr ein eher bescheidener Anstieg von fast einem Prozent, während der NASDAQ 100 um ungefähr 20 Prozent zulegen konnte. Tesla-Fans hatten auf große Versprechungen von CEO Elon Musk bezüglich autonomen Fahrens und steigenden Auslieferungszahlen gesetzt, was zu einem Kursanstieg führte. Nun stehen Anleger vor der Herausforderung, den langfristigen Fortschritt und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens abzuwägen.

