Diese 3 Coins dürfen in keinem Memecoin-Portfolio fehlen

Ein besonders beliebter und rentabler Kryptosektor in diesem Jahr waren die Memecoins. Daher haben wir einmal die neusten Memetoken mit großem Potenzial herausgesucht, welche in keinem diversifizierten Memecoin-Portfolio fehlen sollten.

PlayDoge

Laut dem World Economic Forum sind nur 26 % der Nutzer von Kryptowährungen Frauen. Allerdings wurde das Web3 für alle Menschen geschaffen. Das derzeitige Ungleichgewicht könnte PlayDoge jedoch künftig mit seiner optimierten Variante von Tamagotchi ändern. Denn diese digitalen Haustiere haben vor allem bei der weiblichen Zielgruppe Begeisterung ausgelöst.

Im Gegensatz zum Original wurde die neue Version an das Web3 angepasst, weshalb die Haustiere von den im Kryptobereich beliebten Shiba Inus repräsentiert werden. Die Aufgabe der Nutzer besteht in der Pflege und dem Training des Vierbeiners, wobei sie darüber hinaus auch für die verschiedenen Abenteuer und Minispiele über P2E Belohnungen verdienen können.

Zudem handelt es sich bei verbesserten Spieleklassikern um einen spannenden Markt, welcher nicht nur auf das Interesses von Nostalgikern getroffen ist. Stattdessen haben sich auch jüngere Spieler von ihnen begeistern lassen. In diesem Zusammenhang konnte sogar eine Steigerung des Umsatzes um rund 50 % pro Jahr verzeichnet werden.

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren!

Kein anderer Kryptosektor erzielt so viele aktive Wallets pro Tag wie GameFi. Ebenso kann er auch in Zeiten von potenziell zunehmender Erwerbslosigkeit aufgrund von KIs und Robotern von einer höheren Resilienz profitieren. Aber auch die Retrospiele werden noch immer von 79 % der Spieler gespielt.

PlayDoge hat den Smart Contract von den Krypto-Sicherheitsexperten von SolidProof überprüfen lassen, sodass viele Sicherheitsrisiken eliminiert werden können. Mit seiner attraktiven Nische der optimierten Retrogames sowie dem großen Interesse an GameFi und Memecoins könnte sich PlayDoge besonders gut entwickeln.

Der Presale hat mit dem Verkauf der $PLAY-Coins schon 5,61 Mio. USD eingenommen. In der aktuellen Phase werden die Token für 0,00518 USD angeboten. In weniger als zwei Tagen und 13 Stunden findet jedoch die nächste Preiserhöhung statt.

Jetzt in PlayDoge investieren!

Shiba Shootout

Während die meisten Memecoins sich nur ein lustiges, süßes oder anderweitiges virales Objekt aussuchen, dafür einen Token erstellen und hoffen, dass die Investoren nicht genug davon bekommen, bestreitet Shiba Shootout einen vollkommen anderen Weg. Es hat seine Zielgruppe analysiert und entsprechend ihren Interessen und Vorlieben ein Ökosystem erstellt.

Somit orientiert sich Shiba Shootout deutlich stärker an den Interessen der Gemeinschaft. Dies lässt sich auch an der dezentralen Organisationsweise erkennen. So sollen wichtige Entscheidungen von der Community getroffen werden, was wiederum die Interessen der Gemeinschaft wahrt und die Bedürfnisse der Zielgruppe optimal befriedigen könnte.

Passend zu seiner sozialen Ausrichtung, werden nicht nur Anteile der Einnahmen regelmäßig an gemeinnützige Stiftungen gespendet. Ebenso beinhaltet es SocialFi-Features, bei welchen die Nutzer für ihre Beiträge in Gesprächsrunden Belohnungen in $SHIBASHOOT verdienen können.

Jetzt mehr über Shiba Shootout erfahren!

In dem Wild-West-Ökosystem werden auch verschiedene Spieleangebote für unterschiedliche Zielgruppen bereitgestellt. Unter anderem sind dies ein Shooter, Kartenspiele und Schatzsuchen. Bereits vor Abschluss des Presales steht das erste Spiel in den stark verbreiteten App-Marktplätzen von Google und Apple Milliarden von Menschen zur Verfügung.

Überdies können die Tokeninhaber mit thematisch passenden DeFi-Features zusätzliche Belohnungen verdienen. Diese vergüten den Anlegern vorwiegend für ihre Loyalität großzügigere Belohnungen, wobei man beim Spar-Satteltaschen-Staking die Sperrzeit zu Beginn definiert und beim Kaktus-Staking die Rendite über die Zeit immer weiter steigt.

Shiba Shootout hat sich einer doppelten Überprüfung von SolidProof und Coinsult unterzogen. Zudem könnte die spannende Kombination aus GameFi, SocialFi und Memecoin auf ein großes Interesse treffen. So hat Presale von Shiba Shootout die Marke von 600.000 USD überschritten und nur noch für weniger als 58 Stunden können die $SHIBASHOOT-Token für 0,0195 USD erworben werden. Beeindruckend ist auch die hohe Staking-Rendite von 1.647 %.

Jetzt in Shiba Shootout investieren!

Pepe Unchained

Einer der bekanntesten Memecoins des Kryptomarktes ist Pepe, welcher von der aktiven und einflussreichen Pepe-Armee unterstützt wird. Allerdings muss diese noch unter den Belastungsstörungen von Ethereum leiden, bei denen ist immer wieder zu explodierenden Gebühren und einer unerträglichen Verlangsamung der Transaktionen kommt.

Diese Probleme sollen nun hingegen von der neuen Layer-2 von Pepe Unchained gelöst werden. Denn die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde soll im Vergleich zu Ethereum um das Hundertfache gesteigert werden. Ebenso soll sich die Skalierungslösung durch außergewöhnlich niedrige Gebühren auszeichnen.

Mit $PEPU investiert man nicht nur in ein süßes Katzenbild, sondern ein ganzes Ökosystem, welches für die Skalierung von diversen Angeboten nutzbar ist. Daher können sich ebenso andere Coins auf der Layer-2 ansiedeln. So wie es auch schon für Gaming und KI spezielle Skalierungslösungen gibt, könnte Pepe Unchained die Lücke bei den Memecoins schließen.

Jetzt Pepe Unchained entdecken!

Insbesondere die ersten Projekte ihrer Art neigen dazu, die höchsten Kursgewinne zu erzielen. Zwar gibt schon andere Skalierungslösungen, jedoch ist keine so besonders wie Pepe Unchained. Das haben sich wohl auch die Wale gedacht, welche möglicherweise aus der Pepe-Community stammen und mehr über die Expansionspläne des Ökosystems Bescheid wissen.

Angesichts der teilweisen Intransparenz und den betrügerischen Memecoins mit Auszahlungssperre und mehr, könnte Pepe Unchained diese Probleme lösen. Mit einem sichereren, transparenteren, faireren, günstigeren und schnelleren Ökosystem würde er vermutlich auf eine große Begeisterung der Memecoin-Community stoßen.

Der von SolidProof und Coinsult überprüfte Pepe Unchained hat schnell hohe Verkaufszahlen erreicht. Nach etwas mehr als drei Wochen hat Pepe Unchained schon 3,25 Mio. USD erzielt. Noch haben Interessierte die Chance, die Coins für einen Preis von 0,0083591 USD zu erhalten. Ebenso zahlt es eine Staking-Rendite in Höhe von 578 % pro Jahr.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.