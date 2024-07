Westlake Vinnolit hat bei den "Polymer Producer Awards 2024" der Polymers for Europe Alliance (PEA) in der Kategorie PVC gewonnen. Zu den PEA-Kriterien gehörten Lieferzuverlässigkeit, Kreislauffähigkeit, Qualität, Kommunikation, Innovation und Engagement auf dem europäischen Markt

Außerdem erhielt Westlake Vinnolit den "Overall Award Decarbonization" von PEA als Würdigung der Leistungen des Unternehmens auf dem Gebiet der CO 2 -reduzierenden PVC-Harze

In diesem Jahr nahmen besonders viele Kunststoffverarbeiter an der jährlichen Bewertung der Polymerhersteller teil, die von der Polymers for Europe Alliance gesponsert wurde. Alle Polymerverarbeiter Europas hatten bis Mitte Mai Zeit, ihre Stimme abzugeben und die Performance ihrer Polymerlieferanten während der letzten 12 Monaten zu bewerten. Nach den diesjährigen Hauptkriterien Lieferzuverlässigkeit, Kreislauffähigkeit, Qualität, Kommunikation, Innovation und Engagement auf dem europäischen Markt gewann Westlake Vinnolit mit 92 der Stimmen in der Kategorie PVC. "Wir sind hocherfreut über diesen bedeutenden Erfolg und danken unseren Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Inspiration", kommentiert Dr. Karl-Martin Schellerer, Senior Vice President, Westlake Performance and Essential Materials Europa and Asien und Managing Director bei Westlake Vinnolit. "Zugleich betrachten wir die Auszeichnung als Ansporn, uns weiter zu verbessern."

Zudem gewann Westlake Vinnolit auch den "Overall Award Decarbonization". Der PVC Award ist eine prestigeträchtige Auszeichnung, die nur noch von der Auszeichnung als bester Kunststofflieferant bei der Dekarbonisierung übertroffen wird", so Schellerer, der die Auszeichnungen und Zertifikate von Ron Marsh, dem Vorsitzenden der Allianz, und Benoît Hennaut, dem Präsidenten der EuPC, bei der Preisverleihung während der Konferenz "A Circular Future with Plastics" der European Plastics Converters in Brüssel entgegennahm. "Die Defossilisierung von Kunststoffen ist ein wichtiger Baustein für die Bekämpfung des Klimawandels und zählt zu den größten Herausforderungen für die Industrie. Mit unserer CO2-senkenden GreenVin®-Produktlinie unterstützen wir unsere Kunden aktiv dabei, Scope-3.1-Emissionen zu senken und Fortschritte beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele zu machen."

Vinnolit GreenVin® PVC wird vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt, was durch hochwertige europäischen Zertifikate für erneuerbare Energien (Herkunftsnachweise/HKNs) nachgewiesen wird, und reduziert die Emissionen von CO2-Äquivalenten im Vergleich zu konventionell hergestelltem Vinnolit® PVC um 25 %. Die jeweilige Kohlenstoffbilanz wurde von der Sustainable AG nach der Norm ISO 14067 berechnet und vom TÜV Rheinland zertifiziert. Das bioattributierte GreenVin® PVC verwendet zudem erneuerbares Ethylen auf der Basis von Biomasse der zweitenGeneration, was die CO2-Einsparungen bei Berücksichtigung der biogenen CO2-Fixierung auf rund 90 erhöht. Das bioattributierte Vinnolit GreenVin® PVC ist massebilanziert und nach ISCC PLUS und REDcert2 zertifiziert. Die von den Kunden bevorzugten vorteilhaften Produkt- und Verarbeitungseigenschaften bleiben unverändert.

Die Polymers for Europe Alliance wurde vom Verband der European Plastics Converters (EuPC) initiiert, um der Öffentlichkeit objektive Informationen über den Stand der Polymerversorgung in Europa zu bieten und einen konstruktiven Dialog mit Zulieferunternehmen zu fördern. Zu den Initiativen der Allianz gehört auch die Verleihung der Polymer Producers Awards for Europa. Bei dieser europaweiten Umfrage zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit können alle Anwender von Polymeren in Europa ihre Lieferanten des Jahres bewerten.

ÜBER WESTLAKE VINNOLIT

Als führender PVC-Hersteller und wichtiger Partner für Natronlauge stellt Westlake Vinnolit individuelle Lösungen für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen wie Bausektor, Automobilindustrie, Medizintechnik oder Zellstoff- und Papierherstellung bereit. Als Hersteller von hochwertigen PVC-Spezialprodukten ist Westlake Vinnolit weltweiter Marktführer. An seinem Unternehmenssitz in Ismaning bei München und seinen vier Produktionsstandorten in Burghausen, Gendorf, Knapsack und Köln generieren 1.400 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro.

Westlake Vinnolit nimmt am Responsible-Care-Programm der chemischen Industrie zur kontinuierlichen Verbesserung von Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz teil und unterstützt als "Official Partner" die freiwillige Selbstverpflichtung VinylPlus® der europäischen PVC-Industrie zur nachhaltigen Entwicklung finanziell, ideell und durch aktive Mitwirkung. Weitere Informationen finden Sie unter www.westlakevinnolit.com.

ÜBER WESTLAKE CORPORATION (WLK)

Westlake ist ein weltweiter Hersteller und Lieferant von Werkstoffen und innovativen Produkten, die das tägliche Leben verbessern. Mit Hauptsitz in Houston, US-Bundesstaat Texas, und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika liefern wir die Bausteine für lebenswichtige Lösungen, die von der Baubranche über die Verpackungsindustrie und das Gesundheitswesen bis hin zur Automobil- und Konsumgüterindustrie reichen. Nähere Informationen unter www.westlake.com.

