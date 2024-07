Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Der führende Multi-Asset-Broker Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_prpiece_text_ufglobal24_gy2) hat sich die geschätzte Auszeichnung "Best Trading Experience - Global 2024" von Ultimate Fintech gesichert. Dieser bedeutende Meilenstein unterstreicht das unermüdliche Engagement von Vantage, seinen Kunden weltweit unvergleichliche Trading-Umgebungen zu bieten.Die Ultimate Fintech Awards sind dafür bekannt, dass sie herausragende Leistungen und Innovationen in den Bereichen Fintech und Handel auszeichnen. Der Sieg von Vantage in der Kategorie "Bestes Trading-Erlebnis" bestätigt die führende Position des Unternehmens bei der Bereitstellung hochwertiger und innovativer Trading-Lösungen.Der Erfolg von Vantage bei der Verleihung dieses Preises unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, das Trading-Erlebnis für seine Kunden zu verbessern, von Anfängern bis hin zu erfahrenen Anlegern. Durch die ständige Verbesserung der benutzerfreundlichen Vantage-App, die Erweiterung der umfassenden Bildungsressourcen und die Bereitstellung transparenter und niedriger Gebühren stellt Vantage sicher, dass Händler über die richtigen Werkzeuge und das richtige Wissen verfügen, um sich sicher an den Finanzmärkten zu bewegen."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung,Best Trading Experience - Global 2024' von Ultimate Fintech", sagt Marc Despallieres, Leiter der Abteilung Strategie und Trading bei Vantage. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement unseres Teams, unseren Kunden ein außergewöhnliches Trading-Umfeld zu bieten. Wir bei Vantage sind bestrebt, unser Angebot kontinuierlich zu verbessern und Tradern auf der ganzen Welt ein hervorragendes Trading-Erlebnis zu bieten."Vantage wurde bereits zum "Best CFD Broker", "Most Trusted Broker" und "Best Value Broker" im Jahr 2024 gekürt, was die Position des Unternehmens als Branchenführer weiter festigt. Mit dieser jüngsten Auszeichnung bekräftigt Vantage sein Versprechen, das bestmögliche Trading-Erlebnis zu bieten, damit Trader Marktchancen nutzen und potenziell ihre finanziellen Ziele erreichen können.Weitere Informationen zu Vantage und seine preisgekrönten Handelslösungen finden Sie unter www.vantagemarkets.com.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_prpiece_text_ufglobal24_gy2) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App, (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/pr4pt07f) und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2449707/Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-erhalt-die-auszeichnung-best-trading-experience--global-fur-2024-302195555.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100921458