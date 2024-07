DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Juli

=== 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni 08:00 DE/Insolvenzen April 11:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Grußwort bei Übergabe der Berichte der Expertenkommissionen "Bürgernahe Einkommensteuer" und "Vereinfachte Unternehmensteuer", Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli PROGNOSE: 68,5 zuvor: 68,2 18:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Japans Premier Kishida, Pk nach gemeinsamem Gespräch, Berlin *** - CN/Handelsbilanz Juni ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla/apo/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2024 00:05 ET (04:05 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.