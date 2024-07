Führender Hersteller und Marke für Absturzsicherungen ergänzt wachsendes globales Portfolio

SureWerx , ein weltweit führender Anbieter von Sicherheits-, Werkzeug- und Ausrüstungsprodukten, gab heute die Übernahme von FALL SAFE bekannt. Die Konditionen wurden nicht bekannt gegeben.

FALL SAFE mit Sitz in Porto, Portugal, ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung für den kritischen Einsatz, der sich auf Absturzsicherungsausrüstung und -systeme spezialisiert hat. Seit 2003 ist das Unternehmen als Branchenführer und Innovator von hochtechnischen und funktionalen Sicherheitsprodukten für verschiedene Endmärkte anerkannt. FALL SAFE entwirft und fertigt eine breite Palette von Absturzsicherungsprodukten, darunter Auffanggurte, selbstaufrollende Rettungsleinen (SRL), Abseilgeräte, Gurte, Verankerungen, Seile, Rettungsleinen sowie andere technische Absturzsicherungsprodukte einschließlich diversem Sicherheitszubehör. FALL SAFE ist weiterhin führend in der Innovation, mit dem einzigen Ziel, die Sicherheit von Arbeitern zu gewährleisten und das Leben von unzähligen Fachleuten zu schützen, die auf der ganzen Welt in der Höhe arbeiten. Als Teil der Transaktion hilft FALL SAFE TRAINING, eine vollständig zertifizierte Schulungseinrichtung, bei der Schulung von Höhenarbeitern aus aller Welt.

"Mit der Ergänzung unseres wachsenden, erstklassigen SureWerx-Markenportfolios um FALL SAFE kommen wir unserem Ziel, der weltweit führende Anbieter von Sicherheit und Produktivität zu werden, ein Stück näher", so Chris Baby, CEO von SureWerx. "FALL SAFE bringt uns dem Aufbau eines robusten und innovativen Fallschutzportfolios als Teil der SureWerx-Plattform einen Schritt näher. FALL SAFE unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern durch sein Fachwissen in den technisch anspruchsvollsten Bereichen des Absturzsicherungsmarktes auf der ganzen Welt. Wir freuen uns sehr, dass wir diese hoch angesehene Marke in unser marktführendes Portfolio an erstklassigen Sicherheitsprodukten aufnehmen können."

"FALL SAFE hat sich immer darauf konzentriert, innovative, leistungsorientierte Produkte und Lösungen über seine Vertriebspartner an die Endverbraucher zu liefern", so die FALL SAFE-Gründer Jan und Paula Ekman. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SureWerx, einem Unternehmen, das die gleichen Werte und das gleiche Engagement für die Sicherheit der Arbeitnehmer hat wie FALL SAFE. Ihre Reichweite auf den globalen Industriemärkten und ihr Zugang zu mehr als 4.000 Händlern über verschiedene Kanäle wird zweifellos das Wachstum der Marke FALL SAFE beschleunigen. Wir sind in guten Händen die Zukunft von FALL SAFE war noch nie so rosig!"

Über SureWerx

SureWerx mit Sitz in Vancouver, Kanada, und Elgin, Illinois, ist ein weltweit führender Hersteller von professionellen Sicherheitsprodukten, Werkzeugen und Ausrüstung. SureWerx vertreibt seine Sicherheitsprodukte unter mehreren Marken, darunter Jackson Safety , Sellstrom , Pioneer , PeakWorks , ADA Solutions , Armor Tile, Access Tile, Due North , K1 Series , Avenger, Nautilus , MEGAComfort, NEOS , Oberon und jetzt FALL SAFE

SureWerx bietet einen unvergleichlichen Zugang zu seinen Marken über sein Händlernetz, das weltweit die Märkte für Industrie, Bauwesen, Sicherheit, Elektrik, Versorgungsunternehmen, Ressourcen, Transport, Kfz-Ersatzteilmarkt und Lebensmittelproduktion bedient. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.surewerx.com.

Über FALL SAFE

Das 2003 gegründete Unternehmen FALL SAFE mit Hauptsitz in Porto, Portugal, hat sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer, leistungsorientierter Sicherheitsprodukte für professionelle Höhenarbeiter spezialisiert. Die Produkte und Schulungen werden von den meisten Industrie- und Bauunternehmen und Anwendern auf der ganzen Welt genutzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fallsafe-online.com.

