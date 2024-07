The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2024ISIN NameGB00BYN5BY03 HYBRID SOFTWARE GR EO-,40AU3FN0049011 BK MONTREAL 19/24 FLR MTNDE000A3H2UW2 BELANO MEDIC WA 20/25DE000A289BQ3 LAIQON AG WD20/24XS2205081297 EIB 20/24 MTNGB0008983024 TREASURY STK 2024 IND.LINXS1084961348 LLOYDS BANK 14/24 FLR MTNUSN20137AD23 INTERCEM.FINL. 14/24 REGSDE000HLB57B3 LB.HESS.THR.CARRARA05F/24DE000NLB35U7 NORDLB 23/24DE000HLB5691 LB.HESS.THR.CARRARA05D/24DE000BU0E071 BRD USCHAT.AUSG.23/08DE000DK010N6 DEKA IHS MTN S 7774CH0300874267 PFZ.SCHW.KT.BKN 15-24 470CH0189069732 PFZ.SCHW.KT.BKN 12-24 424CH0343366842 UBS GROUP 17-25 FLRDE000HV5LWU3 UC-HVB CRLNFI 24ES06445809S7 IBERDROLA INH. -ANR-