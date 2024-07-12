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WKN: A2AKH1 | ISIN: GB00BYN5BY03 | Ticker-Symbol: G59
Lang & Schwarz
12.07.24
08:44 Uhr
4,040 Euro
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Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
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HYBRID SOFTWARE GROUP PLC 5-Tage-Chart
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BELANO MEDICAL
BELANO MEDICAL AG Chart 1 Jahr
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