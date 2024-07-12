The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.07.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2024
ISIN Name
GB00BYN5BY03 HYBRID SOFTWARE GR EO-,40
AU3FN0049011 BK MONTREAL 19/24 FLR MTN
DE000A3H2UW2 BELANO MEDIC WA 20/25
DE000A289BQ3 LAIQON AG WD20/24
XS2205081297 EIB 20/24 MTN
GB0008983024 TREASURY STK 2024 IND.LIN
XS1084961348 LLOYDS BANK 14/24 FLR MTN
USN20137AD23 INTERCEM.FINL. 14/24 REGS
DE000HLB57B3 LB.HESS.THR.CARRARA05F/24
DE000NLB35U7 NORDLB 23/24
DE000HLB5691 LB.HESS.THR.CARRARA05D/24
DE000BU0E071 BRD USCHAT.AUSG.23/08
DE000DK010N6 DEKA IHS MTN S 7774
CH0300874267 PFZ.SCHW.KT.BKN 15-24 470
CH0189069732 PFZ.SCHW.KT.BKN 12-24 424
CH0343366842 UBS GROUP 17-25 FLR
DE000HV5LWU3 UC-HVB CRLNFI 24
ES06445809S7 IBERDROLA INH. -ANR-
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2024
ISIN Name
GB00BYN5BY03 HYBRID SOFTWARE GR EO-,40
AU3FN0049011 BK MONTREAL 19/24 FLR MTN
DE000A3H2UW2 BELANO MEDIC WA 20/25
DE000A289BQ3 LAIQON AG WD20/24
XS2205081297 EIB 20/24 MTN
GB0008983024 TREASURY STK 2024 IND.LIN
XS1084961348 LLOYDS BANK 14/24 FLR MTN
USN20137AD23 INTERCEM.FINL. 14/24 REGS
DE000HLB57B3 LB.HESS.THR.CARRARA05F/24
DE000NLB35U7 NORDLB 23/24
DE000HLB5691 LB.HESS.THR.CARRARA05D/24
DE000BU0E071 BRD USCHAT.AUSG.23/08
DE000DK010N6 DEKA IHS MTN S 7774
CH0300874267 PFZ.SCHW.KT.BKN 15-24 470
CH0189069732 PFZ.SCHW.KT.BKN 12-24 424
CH0343366842 UBS GROUP 17-25 FLR
DE000HV5LWU3 UC-HVB CRLNFI 24
ES06445809S7 IBERDROLA INH. -ANR-