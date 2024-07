The following instruments on XETRA do have their first trading 12.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.07.2024Aktien1 US6494454001 New York Community Bancorp Inc.Anleihen1 XS2861555964 Saudi Arabian Oil Co.2 XS2861550817 Saudi Arabian Oil Co.3 XS2861551898 Saudi Arabian Oil Co.4 XS2852136816 CMA CGM S.A.5 XS2799494633 Grand City Properties Finance S.a.r.l.6 XS2860968085 Logicor Financing S.à.r.l.7 US594918CW29 Microsoft Corp.8 US92556HAC16 Paramount Global9 BE0390149152 Silfin N.V.10 DE000DW6AED1 DZ BANK AG11 DE000DW6AEC3 DZ BANK AG12 XS2852920342 Cathaylife Singapore Pte Ltd.13 SK4000025284 Ceskoslovenská obchodná Banka AS14 XS2821704850 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C15 XS2845228001 Government of the Emirate of Sharjah16 US4581X0EP90 Inter-American Development Bank17 FR001400RI88 La Mondiale18 XS2852966501 Magellan Capital Holdings Ltd.19 XS2845167613 Piraeus Bank S.A.20 AT0000A3DNT1 Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH21 DE000RLP1510 Rheinland-Pfalz, Land22 FR001400QY06 SFIL S.A.23 USC8888MBQ09 The Toronto-Dominion Bank24 FR001400RIX8 CNP Assurances S.A.25 US900123DL13 Türkei, Republik26 DE000AAR0421 Aareal Bank AG27 DE000CZ45YU1 Commerzbank AG28 XS2861554645 International Bank for Reconstruction and Development29 IT0005603342 Italien, Republik30 DE000HLB5774 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB5758 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale