Zumindest lässt sich dies für den Monat Juni festhalten. Laut den Bundesstatistikern legte die Antragszahl der Regelinsolvenzen um 6,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Im Mai waren es noch fast 26 % im Jahresvergleich! Unterm Strich wurden von Juni 2023 bis einschließlich Mai 2024 zweistellige Zuwachsraten verzeichnet. Der Wert vom Juni ist also erstmals wieder ein einstelliges Plus. Zu beachten ist: Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags erfolgte in vielen Fällen fast drei Monate, bevor ein Insolvenzgericht erstmals über den Antrag entschied und er deshalb statistisch erfasst wurde. Daher sind jetzt insgesamt 33,5 % mehr Firmen-Insolvenzen im April 2024 registriert als im April 2023. Bei Verbraucher-Pleiten beträgt der Zuwachs im gleichen Zeitraum nahezu 28 %.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!