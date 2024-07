Der Dax konnte am Donnerstag an seine Vortagsgewinne anknüpfen und die Marke von 18.500 Punkten zurückerobern. Eine überraschend deutliche Abkühlung der Inflation in den USA hat die hiesigen Anleger in Kauflaune versetzt. Die US-Inflationsdaten lieferten der Fed gute Argumente, die Zinsen schon im September zu senken. Unterstützung erhielt der deutsche Leitindex auch von der Fortsetzung ...

