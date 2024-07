Und wieder einmal müssen sich die Anteilseigner des Chemieproduzenten Covestro in Geduld üben. Immerhin: Nachdem es fast ein Dreivierteljahr lediglich "ergebnisoffene" Gespräche mit dem arabischen Ölriesen Adnoc gegeben hatte, laufen nun zwischen den Managern der beiden Unternehmen konkrete Übernahmeverhandlungen.In der Zwischenzeit passen mehrere Experten ihre Kursziele für die DAX-Titel an. So hat nun etwa die US-Bank JPMorgan nun das Kursziel für die Anteilscheine von Covestro von 38 auf 62 Euro ...

