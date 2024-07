Eckernförde (ots) -Eckernförde - Am Freitag, den 19. Juli 2024, besucht der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius erneut den Marinestützpunkt Eckernförde.In Eckernförde wird er das 1. Ubootgeschwader und das Seebataillon besuchen. Dabei sind Gespräche mit der jeweiligen Führung der Verbände, sowie mit den Soldatinnen und Soldaten vorgesehen. Nach einer dynamischen Vorführung der Fähigkeiten des Seebataillons wird der Minister im U-Boot auf Tauchgang gehen und abschließend sein Pressestatement halten.Zuletzt war Boris Pistorius im Februar 2023 zu seinem Antrittsbesuch in Eckernförde. Dort wurde ihm unter anderem auf einer Fregatte demonstriert, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Marine hat.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Truppenbesuch des Verteidigungsministers Pistorius in Eckernförde" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine zeitgerechte Akkreditierung gebeten.Termin: Freitag, den 19. Juli 2024. Eintreffen bis spätestens 07.00 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Eckernförde (Adresse für Ihr Navigationsgerät),Am Ort 6, 24340 EckernfördeTreffpunkt: Parkplatz Stützpunkt Feuerwehr vor der Wache (linke Seite)Programm:7:00 Uhr Ankunft Presse auf Parkplatz FW MStp Eckernförde7:10 Uhr Gepäckkontrolle, Einweisung, Ausgabe Presseausweise8:10 Uhr Abfahrt Bus mit Presse zum AZU8:30 Uhr Ankunft und Begrüßung Minister durch Kommandeur 1. Ubootgeschwader und Kommandeur Seebataillon8:35 Uhr Führungsgespräch mit Kommandeur 1. Ubootgeschwader und Kommandeur Seebataillon9:00 Uhr Demonstration "Seeseitiges MilEvakOp-Szenario"9:20 Uhr Verlegung Presse zur Brücke 3 (Mitfahrt auf V-Boot, um Fahrt Minister auf U-Boot zu begleiten. Achtung: nur Foto und Video)Alternativ: Wer nicht mitfährt, hat in der Zwischenzeit die Gelegenheit ein U-Boot der Klasse 212A zu besichtigen und/oder einen Snack im Medienraum des AZUs bis Rückkehr Minister einzunehmen. Arbeitsplätze stehen zur Verfügung.9:30 Uhr Bootstransfer Minister und Delegation zum U-Boot10:00 Uhr Mitfahrt U-Boot Minister und Delegation12:30 Uhr Vorbereitung Pressestatement BM12:45 Uhr Pressestatementanschl. Verabschiedung Minister durch Kommandeur 1. Ubootgeschwader und Kommandeur Seebataillonanschl. Rücktransfer Presse mit Bus zum Parkplatz FW MStp Eckernförde13:30 Uhr Ende MedienterminAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 16. Juli 2024, 12.00 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflotille 1, KielTelefon: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5821522