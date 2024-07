Dass Rohstoffe das Potenzial besitzen als Inflationsschutz zu dienen, zeigen Untersuchungen von Goldman Sachs Für ein Festessen am Unabhängigkeitstag mussten dieses Jahr zirka fünf Prozent mehr als im vergangenen Jahr hingeblättert werden. Vergleicht man die Preise dieses Jahr mit den Preisen von vor fünf Jahren, so macht der Preisanstieg gewaltige 30 Prozent aus. So hat es das American Farm Bureau Federation berechnet. Diese Preissteigerungen haben nun einen Einfluss auf die Rohstoffe. Denn, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...