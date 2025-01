© Foto: adobe.stock.com

Experten meinen, dass die Rohstoffpreise 2025 voraussichtlich aufgrund schwächelnder globaler Wirtschaft und eines wiedererstarkten US-Dollars sinken werden. Und was ist mit Gold?Das Jahr 2024 verlief gemischt für Rohstoffe: Während Investoren Gold als Absicherung gegen die Inflation nutzten, fielen Rohstoffe wie Eisenerz, da der größte Metallverbraucher der Welt, China, mit schwachem Wachstum kämpfte. In diesem Jahr dürfte sich das Bild ähnlich gestalten. "Rohstoffe werden 2025 insgesamt unter Druck stehen", erklärte Sabrin Chowdhury, Leiterin der Rohstoffanalyse bei der BMI Group. Sie fügte hinzu, dass die Stärke des US-Dollars die Nachfrage nach Rohstoffen, die in Dollar gehandelt …