Ein weltweit bedeutender und absolut einzigartiger Langhals-Dinosaurier, der zu 97 aus echten Knochen besteht und aus einem Stück besteht.

Die langhalsige Dinosaurierart gehört zu den Sauropoden und war eines der größten Tiere, die jemals auf der Erde gelebt haben.

Der Eigentümer, Graf Christoffer Knuth, Knuthenborg Safari Park, der an dem Prozess beteiligt war, erklärt:

"Dieser Dinosaurier lebte vor etwa 150 Millionen Jahren auf dem Gebiet des heutigen Wyoming. Und eines der einzigartigen Merkmale dieses Dinosauriers war, dass er mit Gelenken gefunden wurde."

Wenn Paläontologen ein Skelett oder eine Reihe von Dinosaurierknochen als "artikuliert" bezeichnen, bedeutet dies, dass die Knochen immer noch in der richtigen Reihenfolge miteinander verbunden sind, wie sie es zu Lebzeiten des Tieres gewesen wären, und darüber hinaus sind 97 der Knochen echt.

Die Ausstellung ist führend in der Welt und bietet Forschern eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Anatomie und das Verhalten zu studieren.

Bei der Art handelt es sich um einen Sauropoden namens Camarasaurus Grandis, der auch als Langhalssaurier bekannt ist und die am weitesten verbreitete Dinosaurierart während der Jurazeit war.

Er lebte vor etwa 150 Millionen Jahren in Wyoming und wog bis zu 10 Tonnen. Als er starb, sank er auf den Grund eines ruhigen Flusses und wurde 2017 genau in der gleichen Position auf einer Rinderfarm in Ten Sleep, Wyoming, gefunden.

Nach der Ausgrabung und Restaurierung wurde das langhalsige Skelett sorgfältig nach Dänemark transportiert. Es waren mehr als 12.000 Stunden akribischer Restaurierung und wissenschaftlicher Forschung nötig.

Das Ziel der Dinosauriersammlung ist es, das beste Dinosauriermuseum der Welt zu sein.

Das Museum beherbergt bereits eine beeindruckende Sammlung echter Fossilien, darunter den weltweit am besten erhaltenen Allosaurus, den einzigen Lokiceratops, den größten gehörnten Dinosaurier der Welt, den weltweit größten Schädel eines Landtieres, Torosaurus, und das 8. Exemplar des ersten Vogels, Archaeopteryx

Der Knuthenborg Safari Park wurde 1969 von der Familie Knuth gegründet und ist im Sommer geöffnet.

Das Museum of Evolution wurde 2022 eröffnet und ist ganzjährig geöffnet.

