Reutlingen, Deutschland (ots) -- Die Voltaira Group will ein weltweit führender Systemlieferant im Mobilitätssegment werden- Die Akquisition verstärkt das bestehende Elektrifizierungsportfolio der Voltaira Group- Auto-Kabel profitiert von der Finanzkraft der Voltaira Group und ihrem weltweiten Netzwerk im Bereich E-Mobilität- Der Zusammenschluss soll Mobilitätskunden durch ein umfassendes Produktportfolio, eine erweiterte interne Wertschöpfungskette und verbesserte Synergien einen einzigartigen Mehrwert bietenDie Voltaira Group hat heute die Übernahme der weltweit operierenden Auto-Kabel Group mit Sitz in Hausen im Wiesental (Baden-Württemberg) bekannt gegeben. Mit dieser strategischen Partnerschaft will das Unternehmen seine Kernkompetenzen im Bereich der Elektrifizierung ausbauen und seine Kundenbasis erweitern."Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, ein führender Anbieter von intelligenten Energieverteilungssystemen sowie Elektrifizierungs-, Sensorik- und Konnektivitätslösungen für die Mobilitätsindustrie zu werden", sagte Ulrich Eichler, CEO der Voltaira Group. "Wir sind davon überzeugt, dass unser Zusammenschluss nicht nur unsere Marktpräsenz und globale Reichweite erhöhen, sondern auch hoch integrierte und synergetische Strukturen fördern wird."Die Voltaira Group ist ein führender Anbieter von Sensor-, Konnektivitäts- und Elektrifizierungslösungen, der sich auf Kabelbaumtechnologien spezialisiert hat. Vom Konzeptdesign über die Entwicklung bis hin zur Produktion unterhält die Voltaira Group strategische Partnerschaften mit wichtigen Akteuren im Automobil- und Mikromobilitätssektor. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen erheblich weiterentwickelt und seinen Schwerpunkt von Produkten für Verbrennungsmotoren auf antriebsunabhängige Lösungen und modernste Technologien für elektrifizierte Fahrzeuge (EV) verlagert.Die Auto-Kabel Group ist ein Pionier im Bereich der Elektromobilität und ein Technologieführer im Bereich der Energieverteilung und des Energiemanagements in Kraftfahrzeugen, mit einem soliden OEM-Kundenstamm und führenden Innovationsfähigkeiten. Das Unternehmen ist führend im Bereich elektrischer Komponenten für Fahrzeugsysteme und die Energieverteilung und konzentriert sich auf den Übergang zu Elektromobilitätslösungen. Die Auto-Kabel Group hat in jüngster Zeit stark in die Elektromobilität investiert, insbesondere in Stromschienen- und Aluminiumkabeltechnologien für Hochspannungs-Elektrofahrzeugsysteme.Das Fundament der Zusammenarbeit zwischen der Voltaira Group und der Auto-Kabel Group bilden Qualität, Innovation und Branchenkenntnis. Beide Unternehmensgruppen haben sich in der Automobilbranche durch ihr Engagement für Spitzenleistungen ausgezeichnet. Als globale Unternehmen, die beide ihren Hauptsitz in Deutschland haben, teilen sie zudem nicht nur ein kulturelles Erbe, sondern auch eine Verpflichtung zu kundenorientierten Werten und hohen ethischen Unternehmensstandards, die eine erfolgreiche und wirkungsvolle Partnerschaft gewährleisten. Es wird erwartet, dass die Auto-Kabel Group mit ihrem starken Kundenstamm, ihrem komplementären Produktportfolio und ihren fortschrittlichen Innovationsfähigkeiten ein wichtiger Teil der Voltaira Group werden wird."Wir freuen uns, unsere Kräfte mit der Voltaira Group zu bündeln, und sehen unserer zukünftigen Zusammenarbeit optimistisch entgegen", sagte Markus Bolz, Geschäftsführer der Auto-Kabel Group. "Diese Partnerschaft bringt zwei Unternehmen zusammen, die eine gemeinsame Vision für Innovation und Exzellenz im Mobilitätssektor teilen. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam unseren Kunden aus der Automobilindustrie, darunter Hersteller und Zulieferer von elektrifizierten Nutz- und Personenfahrzeugen, einen einzigartigen Mehrwert bieten und neue Branchenstandards setzen werden."Martin Mucha, Insolvenzverwalter der Auto-Kabel Group, sagte: "Die Auto-Kabel Group ist operativ solide aufgestellt. Der Übergang zur E-Mobilität ist weit fortgeschritten und die Auftragsbücher sind für viele Jahre gefüllt. Es war unser Ziel, den besten strategischen Partner für die gesamte Auto-Kabel Group zu finden. Die Voltaira Group mit ihrer Finanzkraft kann nun die starke Position der Auto-Kabel Group im Markt festigen und die hohe Nachfrage für weiteres Wachstum nutzen."Die Übernahme wird das Produktportfolio der Voltaira Group im Bereich intelligenter Stromverteilungssysteme, einschließlich innovativer Batteriekabelbäume, Stromschienen und Hochspannungsbordnetzsysteme, erheblich erweitern. Durch den Zusammenschluss wird die Voltaira Group mit mehr als 50 Standorten in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und in Nord- und Südamerika global vertreten sein und weltweit mehr als 11.500 Mitarbeiter beschäftigen.Die Auto-Kabel Group wird über eine deutsche Zweckgesellschaft der Foxconn Interconnect Technology GmbH erworben, die die Holdinggesellschaft der FIT Voltaira Group GmbH ist. Die Voltaira Group, befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Foxconn Interconnect Technologies Limited ("FIT"), einem führenden Anbieter von Konnektivitätslösungen für EV-Mobilität, 5G AloT und Audioanwendungen. Sie profitiert von einem soliden finanziellen Hintergrund, der das Wachstum im derzeitigen volatilen Automobilmarktumfeld unterstützen wird. Der Abschluss der Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigaben sowie weiterer Bedingungen.Über die Voltaira GroupBei der Voltaira Group treiben wir die Zukunft der nachhaltigen Mobilität mit kreativen Lösungen und Spitzentechnologie voran.Als etablierter Systemlieferant in der Mobilitätsbranche sind wir stolz auf unsere langjährigen Partnerschaften mit großen Tier-1-Automobilzulieferern und OEMs. Zu unseren Kernkompetenzen gehören Design, Entwicklung und Herstellung von Sensor-, Konnektivitäts- und Elektrifizierungslösungen für die Automobil- und Mikromobilitätsbranche.Die Marke Voltaira ist für unser Engagement für Qualität und deutsche Ingenieurskunst bekannt und genießt weltweites Vertrauen. Durch unsere strategischen Partnerschaften bieten wir unendliche Möglichkeiten in der Mobilität, von Ladelösungen bis hin zu 5G AIoT. Die Voltaira Group ist weltweit mit mehr als 50 Standorten in Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Afrika und Amerika vertreten und beschäftigt mehr als 11.500 Mitarbeiter.Über die Auto-Kabel GroupDie Auto-Kabel Group ist ein international führendes Unternehmen im Bereich der Elektromobilität, das seit 90 Jahren auf Innovation und höchste Fertigungsqualität setzt. Die Auto-Kabel Group liefert elektrische Komponenten für die Fahrzeugtechnik und Energieverteilung mit dem Fokus auf Lösungen für die Elektromobilität. Als Systemlieferant bietet die Auto-Kabel Group ihren Kunden weltweit eine breite Produktpalette an, darunter Ladesteckdosen, Antriebskabel und Batteriestecker.Über Foxconn Interconnect Technology (FIT)FIT ist ein marktführender Anbieter von Verbindungslösungen für mobile Geräte, digitale Computer und Unterhaltungselektronik, Kommunikationsinfrastruktur, Automobil-, Industrie- und Medizinanwendungen sowie vernetzte intelligente Geräte.Über Grub BruggerMartin Mucha ist Fachanwalt für Insolvenzrecht, Partner der Kanzlei GRUB BRUGGER und laut JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 wiederholt einer der führenden Namen in der Insolvenzverwaltung in Deutschland. Ebenfalls wurde Martin Mucha zuletzt im Ranking der WirtschaftsWoche unter den renommiertesten Anwälten für Restrukturierung aufgeführt. Die Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung hat Martin Mucha im Jahr 2023 den AWARD 2023 "Eigenverwalter/in des Jahres" verliehen. Das Handelsblatt hat Martin Mucha zuletzt zum Anwalt des Jahres im Bereich Restrukturierung und Insolvenzrecht bestimmt. Martin Mucha ist Mitglied im Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands e.V. (VID) sowie im Gravenbrucher Kreis.GRUB BRUGGER ist seit über 50 Jahren eine auf das Insolvenz-, Sanierungs- und Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei, die von ihren Standorten Stuttgart, München, Frankfurt a. Main und Freiburg i. Breisgau aus mit gut 50 Berufsträgern bundesweit agiert. Neben der Insolvenzverwaltung, der Sachwaltung und der Eigenverwaltung berät GRUB BRUGGER krisenbefangene Unternehmen ebenso wie Gläubiger. GRUB BRUGGER gehört laut JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 wieder zu den führenden Kanzleien in der Insolvenzverwaltung/Sachwaltung. Im JUVE-Handbuch 2022/23 wurde GRUB BRUGGER als "Kanzlei des Jahres 2022" für den Bereich Insolvenz und Restrukturierung ausgezeichnet. Mehr unter www.grub-brugger.dePressekontakt:Voltaira Group, CorporateEmail: Press.Services@voltaira-group.comOriginal-Content von: Voltaira Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175657/5821551