© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Der Ausverkauf bei Aktien großen Technologieunternehmen am Donnerstag hat zum zweitgrößten Tagesverlust an Marktkapitalisierung für die "Magnificent Seven" in der Geschichte geführt. Eine andere Aktienklasse haussiert.Alle sieben Technologiewerte verloren im Donnerstagshandel mindestens 2,3 Prozent. Dies führte zu einem kollektiven Verlust der Marktkapitalisierung dieser Gruppe in Höhe von 598 Milliarden US-Dollar an einem einzigen Tag. Laut Daten von Dow Jones Market Data war der größte Verlust seit dem 3. Februar 2022, wo die Gruppe 602 Milliarden US-Dollar verbrannte. Die Tesla-Aktie war mit einem Minus von 8,4 Prozent der größte Tagesverlierer der Gruppe und beendete ihre elftägige …