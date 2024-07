Die Daimler-Truck-Aktie konnte am gestrigen Donnerstag überraschend deutlich zulegen. Damit konnte sie sich nicht nur wieder deutlich über den GD200 schieben, unter den sie zuletzt gefallen war. Sie steht nun auch kurz davor, in einen Aufwärtstrend überzugehen. Diese Marken sind nun entscheidend.Durch einen Kurssprung von 2,25 Prozent ist die Daimler-Truck-Aktie auf dem besten Weg die Woche doch noch mit einem deutlichen Plus zu beenden nachdem zu Wochenbeginn noch die eher schwachen Auslieferungszahlen ...

