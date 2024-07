London (www.anleihencheck.de) - Sowohl der Gesamt- als auch der Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) fielen schwächer aus als erwartet, so John Kerschner, Head of US Securitised Products und Portfolio Manager, Janus Henderson Investors.Dies sei ein deutliches Zeichen für die US-Notenbank, noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen zu beginnen. Der VPI-Gesamtindex habe bei -0,1% gelegen, wohingegen die Erwartungen bei einem positiven Wert von 0,1% gelegen hätten. Der stärker beachtete Kern-VPI habe bei 0,1% und damit unter den Erwartungen gelegen, die zwischen 0,20% und 0,25% gelegen hätten. ...

