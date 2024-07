Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen und US-Staatsanleihen haben nach einer stärker als erwartet gesunkenen US-Inflation zugelegt, so die Analysten der Nord LB.Mit einer Veränderungsrate von -0,1% M/M würden sich die US-Konsumentenpreise eindeutig freundlich präsentieren. Zudem habe die Kernrate dieser Zeitreihe im Juni lediglich um 0,1% M/M zugelegt. Damit gebe es mehr und mehr Hinweise, die klar in Richtung sinkender Inflationsgefahren deuten würden. Die heutigen CPI-Zahlen würden in jedem Fall sehr gut zu den recht "dovishen" Kommentaren passen, die der Notenbankchef Jerome Powell anlässlich seines Auftritts vor dem House Financial Services Committee gemacht habe. Folglich dürfte die FED Funds Target Rate wohl bald gesenkt werden können. Ab dem dritten Quartal sollte 2024 also auch in den USA zum Jahr der geldpolitischen Tauben werden. ...

