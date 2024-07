München (ots) -- Hypnotiseur Peter und Angelika kämpfen bei der Anreise mit ihrem neuen 9-Meter-Wohnwagen- Grill-Challenge für Reeperbahn-Entertainer Lex und seine Männertruppe- Ausstrahlung der zweiten Folge am Montag, 15.07., um 20:15 Uhr, bei RTLZWEIBald erwarten die Camper des Marina di Venezia das Show-Event des Jahres, die Wahl zur Miss Marina. Doch zunächst machen sich Sascha und Dennis auf die Suche nach geeigneten Kandidatinnen. Auch Hypnotiseur Peter und seine Angelika reisen wieder an, diesmal mit einem neuen Wohnwagen, der eine Herausforderung darstellt. Lex befindet sich derweil mit seinen Freunden voll und ganz im Männerurlaub. Die Patchwork-Familie Paternostro kämpft mit der Frage, wie man den perfekten Familienurlaub gestaltet. Einige Kilometer entfernt genießen die Fingerhuths und ihre Clique ihren Kurztrip an der Costa Brava. Die zweite der zehn neuen Folgen läuft am Montag, den 15. Juli 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Auf dem Marina di Venezia findet in diesem Sommer das Show-Event, die Wahl zur Miss Marina statt. Sascha übernimmt die Moderation und Kumpel Dennis sitzt in der Jury. Doch zunächst machen sich die beiden auf die Suche nach geeigneten Kandidatinnen.Auch in diesem Jahr reist Hypnotiseur Peter mit seiner Angelika wieder auf Europas größten Campingplatz an der Adria. Diesmal mit einem neuen, neun Meter langen Wohnwagen. Insbesondere das Manövrieren des Campers erweist sich als größere Herausforderung.Der Männerurlaub von Reeperbahn-Entertainer Lex und seinen Freunden ist in vollem Gange, bevor Annikas und Lex' Hochzeit ansteht. Die Reisegruppe stellt sich einer besonderen Grill-Challenge auf dem Campingplatz. Die Aufgabe: Statt der üblichen Würstchen sollen italienische Grillspezialitäten auf den Rost - und jeder der vier Männer ist für ein eigenes Gericht verantwortlich.Bei der Patchwork-Familie Paternostro herrscht Uneinigkeit über den perfekten Familienurlaub. Während Teenie-Sohn Giuliano mit seinem Kumpel Justin in Flirt- und Feierlaune ist, sehnt sich Mama Graciella nach mehr gemeinsamer Familienzeit.Die Fingerhuths und ihre Clique befinden sich noch auf ihrem Kurztrip an der Costa Brava, bevor es weiter zum Marina di Venezia geht. Neben einer aufregenden "Wildschweinjagd" planen die Freunde einen geselligen Tapas-Abend, um die spanische Kultur zu genießen.Die Camping-Dokusoap wird von STORYHOUSE produziert. Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" - immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Die Doku-Soap spielt auf einem ganz besonderen Mikrokosmos: auf dem größten Campingplatz Europas. Der Marina di Venezia ist zwar in Italien, aber fest in deutscher Hand. Die meisten der 12.000 Camper kommen aus Deutschland und bringen ihre ganz persönliche Geschichte mit. "Bella Italia" ist nicht nur eine Begleitreportage über den Alltag auf einem Campingplatz. Vielmehr erzählt sie in den Folgen die großen und kleinen Dramen, die sich im Urlaub abspielen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100921462