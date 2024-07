Mainz (ots) -Eine Weltreise mit dem Fahrrad, ein Segeltörn in die Karibik und eine Rundreise durch Südamerika mit einem altersschwachen Van: In einer spannenden Mischung aus Reportage und unterhaltsamer Dokumentation erzählen drei neue Folgen "Terra X: Abenteuer Freiheit" im ZDF von Reise- und Entdeckerlust. Die Filme stellen Menschen vor, die auf ganz unterschiedliche Weise die Kontinente erleben und ihren Traum vom Ausstieg auf Zeit verwirklichen. Zu sehen im ZDF sonntags, 21. Juli, 4. August und 18. August 2024, jeweils um 19.30 Uhr. Ab Mittwoch vor dem Sendetag stehen die Filme ab 10.00 Uhr zehn Jahre lang in der ZDFmediathek zur Verfügung.Mit dem Fahrrad um die WeltDie Fahrräder beladen, losradeln und auf unbestimmte Zeit die Welt entdecken: Dieses Abenteuer setzen Louisa (27) und Tobi (28) auf einfachen Tourenrädern in die Tat um. Das Team von "Terra X" trifft das Paar an der wilden Südküste Australiens. Die beiden radeln rund 4000 Kilometer über den Kontinent. Jedes Fahrrad wiegt einschließlich Gepäck fast 50 Kilogramm. Trinkwasser ist dabei am wichtigsten, denn sie durchqueren über hunderte von Kilometern das brütend heiße Outback. Dort kann eine Reifenpanne schnell lebensgefährlich werden. Das dicht besiedelte Japan ist nach der Weite Australiens das Kontrastprogramm für die passionierten Radler. Vor dem jungen Paar liegt einer der härtesten Abschnitte der Reise: die sogenannten nördlichen Japanischen Alpen. Zu sehen am Sonntag, 21. Juli 2024, 19.30 Uhr.Auf Weltreise mit dem SegelbootVon den Kapverden in die Karibik: In der zweiten Folge "Abenteuer Freiheit" (Sonntag, 4. August 2024, 19.30 Uhr) begleitet "Terra X" Natalie (37) und Moritz (40). Das Paar überquert mit seinen beiden Kindern den Atlantik mit einem Katamaran. Die Route der Familie wird bestimmt von den Passatwinden, nur zwei Wochen brauchen die Weltreisenden für die Überfahrt. Doch das Paradies ist teuer: In Barbados zahlen sie horrende Preise für Grundnahrungsmittel wie Milch oder Butter. Das Geld für die Liegeplätze in Häfen sparen sie sich und ankern lieber in abgelegenen Buchten. Doch die größte Attraktion gibt es gratis: die faszinierende Unterwasserwelt der Karibik.Mit dem Van durch SüdamerikaEs ist die Erfüllung eines Lebenstraums: Mit Hündin Pepper fahren Svenja (33) und Sebastian (38) mit ihrem Camper durch Südamerika. Ein Jahr lang haben sie sich dafür Zeit genommen. Sie steigen auf den Pastoruri, einen der letzten Tropengletscher in über 5000 Metern Höhe. Die Höhe der Anden und die oft fehlende Infrastruktur macht die Region zu einem schwierigen Reiseland - besonders mit ihrem Gefährt ohne Allradantrieb und Komfort. Ihre Sechs-Quadratmeter-Wohnfläche haben Svenja und Sebastian Schritt für Schritt so ausgebaut, dass möglichst viel Geld für die eigentliche Reise übrig bleibt. Ein absolutes Highlight ihrer Reiseroute: die größte Salzwüste der Welt. Zu sehen am Sonntag, 18. August 2024, 19.30 Uhr.Die Sendungen sind in Audiodeskription sowie mit Untertiteln und in Gebärdensprache verfügbar.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "Terra X" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/raetselhafte-phaenomene-dokureihe-100.html).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5821643