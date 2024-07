© Foto: Bebeto Matthews/AP



Der Aktienkurs von Joby ist im US-Handel um fast ein Fünftel hochgeschnellt, nachdem das Flugtaxi-Startup einen Rekordflug gemeistert hat.Joby Aviation, ein Pionier in der Entwicklung von elektrischen Senkrechtstart- und Landeflugzeugen (eVTOL), hat einen Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte gesetzt. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen absolvierte einen rekordverdächtigen Flug über 523 Meilen (841 Kilometer) mit einem seiner Flugtaxi-Prototypen, der mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb von H2FLY ausgerüstet ist. Der erste erfolgreiche Testflug eines wasserstoffbetriebenen eVTOL-Flugzeugs durch Joby signalisiert eine potenzielle Revolution im emissionsfreien regionalen …