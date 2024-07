Krypto-Experte erklärt: Darum könnte dieser KI-Meme-Coin 20x schaffen

Ein neuer Meme-Coin lebt vom viralen Momentum und der initialen Nachfrage. Häufig entsteht der Hype durch humorvolle oder trendige Themen, die schnell Aufmerksamkeit erregen. Je mehr Menschen auf den Zug aufspringen, desto höher steigt der Wert. In letzter Zeit kombinieren jedoch immer mehr Teams den Spaßfaktor eines Meme-Coins mit echtem Nutzen. Diese hybriden Coins bieten reale Anwendungsfälle oder zusätzliche Funktionen, was sie zu einer Kombination aus Utility Token und Meme Coin macht. So können sie nicht nur kurzfristig begeistern, sondern auch langfristig Mehrwert schaffen, indem sie praktische Einsatzmöglichkeiten bieten.

Wenig verwunderlich sehen die Krypto-Analysen von Coincierge also bei dem neuen KI-Meme-Coin WienerAI (WAI) Potenzial - denn bei einer Analyse vereint das Projekt die obigen drei Erfolgsfaktoren perfekt: initiale Nachfrage, virales Momentum und realer Nutzen:

Schauen wir uns also den neuen KI-Meme-Coin WienerAI etwas genauer an:

Initiale Nachfrage: Krypto-Presale explodiert auf 7,35 Mio. $

WienerAI zeigt aktuell bereits ein durchaus beeindruckendes Momentum durch eine starke initiale Nachfrage. Mit einem Vorverkauf, der über 7,35 Millionen US-Dollar einsammelte, setzt es ein klares Statement. Dieser Erfolg macht WienerAI zu einem der besten Krypto-Presales im Juli 2024. Das hohe Interesse spiegelt das Vertrauen der Investoren in das Projekt wider.

Augenscheinlich hat das Team eine Nische gefunden und hier WienerAI erfolgreich positioniert. Nachfrage ist vorhanden, das Raising Capital wächst dynamisch.

Virales Momentum: WienerAI-Community wächst rasant

Community-Wachstum ist für neue Coins ebenfalls entscheidend, da es Vertrauen und Unterstützung schafft. Eine starke Community fördert die Verbreitung und Nutzung des Coins. Diese trägt ferner zur Bekanntheit bei, generiert Nachfrage und sorgt für Liquidität. Eine engagierte Community fungiert als eine Art Botschafter, was zu einer breiteren Akzeptanz und langfristigem Erfolg führen kann. Doch in einem gesättigten Markt ist es für neue Coins mitunter schwer, eine schnell wachsende Community aufzubauen.

WienerAI überzeugt mit starkem Community-Wachstum: 15.000 X-Follower (früher Twitter) und über 12.000 Telegram-Abonnenten. Diese Zahlen zeigen das Vertrauen und die Unterstützung der Nutzer.

Memes trifft KI: Fortschrittlicher Trading-Bot

Bei WienerAI treffen Memes und Künstliche Intelligenz auf innovative Weise aufeinander, um einen fortschrittlichen Trading-Bot zu schaffen. Im Zentrum dieses Projekts steht ein KI-gestützter Bot, der den Krypto-Handel effizienter und zugänglicher machen soll. Dank fortschrittlicher Algorithmen erkennt der Bot profitable Handelsmöglichkeiten und bietet detaillierte Marktanalysen. Nutzer können Handelsanfragen direkt in der Chat-Oberfläche eingeben, ähnlich wie bei ChatGPT.

More than just a bot-WienerAI is your ultimate crypto trading companion.



We're delighted to share some sneak peeks with our incredible and supportive community. (1/4) pic.twitter.com/kR8ypeJycj - WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

Die nahtlose Handelsfunktion ermöglicht es, in wenigen Klicks die besten Preise auf verschiedenen dezentralen Börsen zu finden. WienerAI bietet zudem Schutz vor MEV-Bots.

Das Projekt basiert ferner auf der Ethereum-Blockchain. Der native Token $WAI ist ein ERC20-Token, der die Funktionalität des Trading-Bots unterstützt. Durch seine modulare und ständig weiterentwickelte Technologie können die Entwickler WienerAI fortlaufend optimieren.

Die Kombination aus Künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie macht WienerAI zu einem spannenden Projekt - schließlich waren Meme-Coins und KI Token bis dato die stärksten Segmente in 2024.

So beschreibt das Team das Projekt auf der Website wie folgt:

"WienerAI ist nicht nur eine Meme-Münze, sondern auch Ihre Eintrittskarte zu besserem Handel und das native Token des ersten KI-gesteuerten Trading-Bots seiner Art. WienerAI baut sich eine Legion von Fans auf, die er seine Wurstarmee nennt. Es gibt einen neuen Hund im Hundepark - und er heißt WienerAI."

Letzte Chance im Presale: Jetzt WAI kaufen und für 153 % staken

Mit einem Raising Capital von über 7,35 Millionen US-Dollar tendiert WienerAI immer bullischer. Mittlerweile hat der Presale einen Countdown erhalten. Anleger haben also die letzte Chance, um sich günstig an WienerAI zu beteiligen - für aktuell 0,00073 US-Dollar. Der Countdown läuft noch knapp drei Wochen. Wer noch vor dem öffentlichen Handelsstart Exposure im KI-Meme-Coin aufbauen möchte, hat somit begrenzte Zeit.

Der Kauf von WAI gelingt nach einer eigenständigen Analyse mit einem Token-Swap gegen ETH/USDT oder BNB über die offizielle Website. Sogar Kreditkartenzahlungen sind möglich.

Mit dem Staking-Feature können Anleger schon nach dem Kauf passive Belohnungen verdienen. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei 153 Prozent APY.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.