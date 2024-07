Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:HINWEIS: Die Veröffentlichung der Pressemitteilungen Umsatz im Einzelhandel (Berichtsmonat Mai 2024, ursprünglich für 28. Juni 2024 vorgesehen),Umsatz im Dienstleistungsbereich (April 2024, ursprünglich für 4. Juli 2024 vorgesehen) sowie Umsatz im Gastgewerbe (Mai 2024, ursprünglich für die 29. Kalenderwoche 2024 vorgesehen) muss bis auf Weiteres verschoben werden.Die neuen Veröffentlichungstermine werden rechtzeitig in der Wochenvorschau bekannt gegeben. Grund für die Verschiebung ist eine umfangreiche Umstellung des Aufbereitungssystems der Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich zur Erfüllung neuer Datenanforderungen der Europäischen Union.Die Veröffentlichung der Ergebnisse für den Einzel-, Groß- und Kfz-Handel, den Dienstleistungsbereich und das Gastgewerbe auf den Themenseiten "Groß- und Einzelhandel" und "Gastgewerbe, Tourismus" auf www.destatis.de sowie in der Datenbank GENESIS-Online verschieben sich dadurch ebenfalls.Montag, 15.07.2024- (Nr. N035) Krankenhausbehandlungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Hitze und Sonne, Jahre 2002-2022- (Nr. N036) Ausgaben des Bundes nach Aufgabenbereichen und in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, Jahre 1991-2023- (Nr. 272) Untergebrachte wohnungslose Personen, Stichtag: 31.01.2024Dienstag, 16.07.2024- (Nr. 273) Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2023- (Nr. 29) Zahl der Woche: Verbraucherpreise für Flugtickets und Pauschalreisen, 1. Halbjahr 2024Mittwoch, 17.07.2024- (Nr. 274) Geburtenrate (zusammengefasste Geburtenziffer), Jahr 2023- (Nr. 275) Überschuldung privater Haushalte, Jahr 2023- (Nr. 276) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Mai 2024Donnerstag, 18.07.2024- (Nr. 277) Außenhandel (Detailergebnisse), Mai 2024- (Nr. 278) Baugenehmigungen, Mai 2024Freitag, 19.07.2024- (Nr. 279) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Juni 2024- (Nr. 280) Spargel- und Erdbeerernte (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2024- (Nr. 281) Schwerbehinderte Menschen, Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden, www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5821666