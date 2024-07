Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schweiz präsentiert sich anhaltend als wirtschaftlicher Musterknabe, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Durch eine sehr geschickte Notenbankpolitik sei die überschaubare Inflation immer im Griff geblieben. So sei die Teuerung von 1,4% auf 1,3% gefallen und komme dem Zielwert von 1,0% näher. Die Notenbank SNB habe dadurch schon zweimal die Zinsen um jeweils 1/4% senken können. Ein weiterer Zinsschritt sei nicht auszuschließen. Während in Mitteleuropa die Indices auf Rezession zeigen würden, liege die Schweiz auf Wachstumskurs. Ersichtlich sei dies im richtungsweisenden KOF (Index der Konjunkturforschungsstelle), der von 100,3 auf 102,7 Punkten angestiegen sei. ...

