Am Dienstag fiel die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) auf ein neues 19-Jahrestief. Doch seitdem konnte der Kurs des Chemie- und Pharmakonzerns um gut +6% zulegen. Ist das endlich der Beginn einer nachhaltigen Kurserholung? So sehen Banken die Lage Im Vorfeld der am 6. August erwarteten Vorlage der Quartalszahlen nehmen derzeit viele Banken die Bayer-Aktie genauer unter die Lupe. Ihre Analysen lassen sich mit folgendem Fazit zusammenfassen: verhaltener Optimismus. ...

